Az orosz-ukrán konfliktus már hetek óta lassan emelte a Brent típusú olaj árát, de a csúcspontot csütörtökön érte el, amikor a hordónkénti ár 101 dolláros szintig is elment. Szerencsére 94 dollárig is visszacsökkent a Brent ára, de sajnos a helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, bármikor újra tapasztalhatunk jelentős kilengéseket az árfolyamokban - írja a szakportál.



A tényleges orosz támadás komoly hatással volt a forint árfolyamára is, a dollárral szemben 3%-ot gyengült a fizető eszközünk a múlt héthez képest: jelenleg 324 forinton áll.

Az üzemanyag hatósági ára és a beszerzési árak alakulásának anomáliája kapcsán a következő 1-2 hétben érezhetjük komolyabban ennek hatásait felhasználói szempontból. A kutak üzemanyag készletei fogynak, tartalékaik apadnak, sorban érkeznek a hírek a kutakról, hogy ha nincs azonnali érdemi segítség részükre, vagy ha tovább emelkedik a beszerzési ár, akkor bezárnak.

A fenti tényezők miatt a beszerzési árak emelkedése lenne várható, így a hétfői nap igen fontos lesz az üzemanyagos szakma számára, mind a beszerzési árak alakulása szempontjából, mind a hétfői érdekképviseleti egyeztetés miatt (az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyeztet újra a Független Kutak Szövetségével).