Noha néhány napja „technikai okok miatt nem üzemel” a Hyperjet nevű, „vízsugár meghajtású”, akár 90 kilométer per órás sebességre is képes hajó a Balatonon, de júniusban és július elején szállított utasokat, és idén már engedéllyel is rendelkezik a balatoni működésre. Az üzemeltető reményei szerint hamarosan ismét vízre szállnak; a "kényszerpihenő" okáról nem írtak a Facebook-oldalukon.

Az egyesek szerint hangos és nem a Balatonra való hajó üzemeltetése miatt az elmúlt években helyi tiltakozó petíció is indult, és több, minisztereknek intézett képviselői kérdés tárgya volt az üzemeltetési engedélye és az ellenőrzése. A hajózási hatósági ügyekben illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tavaly még azt közölte a nyári szezon végén Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselőjének írásbeli kérdésére, hogy „a Hyperjet nevű személyszállító kishajó üzemeltetője a Balatonra vonatkozó üzemeltetési engedélyt - Budapest Főváros Kormányhivatalától, mint hatáskörrel rendelkező hajózási hatóságtól - eddig nem kért és nem kapott”.

Vadai Ágnes 2021. június 18-án ismét megkérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy „2021-ben is száguldozhat a Hyperjet nevű személyszállító kishajó a Balatonon?", azaz kaphat-e üzemeltetési engedélyt a tóra.

A kormány nevében ezúttal is Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára válaszolt a kérdésre, és válaszából kiderül: idén a fővárosi kormányhivatal engedélyezte, kizárólag közforgalmú személyszállítás céljából, a kishajó balatoni üzemeltetését. „A szabályozást 2021. január elsejei hatállyal módosították a fürdőzők biztonsága, zavartalan nyaralása érdekében.” Az üzemeltetőnek nyilatkoznia kellett arról, hogy „a személyszállítási szolgáltatást ellátó hajóval nem hajt végre közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt, a megszokottnál gyorsabb, hirtelen manővereket” - írta az államtitkár. Azaz a korábban bemutatott merülést, perdülést idén már nem hajthatják végre a hajóval – a szerk. „Ezt a nyilatkozatot az ügyfél csatolta a kérelméhez, azaz ő maga vállalta a szabályos közlekedést. A jogszabályban és az engedélyben foglaltak betartását az üzemeltetési engedélyt kiadó hajózási hatóság és a vízi rendészet is ellenőrzi. A kishajót és működtetését júniusban már négyszer vizsgálták, és szabálytalanságot nem állapítottak meg" - írta Schanda Tamás.

"A hajózási hatóság a szabálysértőkre 10 millió forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki, akár többször is, amíg a kötelezett a jogellenes tevékenységgel nem hagy fel, vagy a jogsértő állapotot nem szünteti meg" - áll az államtitkár írásos válaszában.

A közforgalmú személyszállítással kapcsolatban korábban kifogásként merülhetett fel az, hogy a Hyperjet nem két földrajzi hely között szállította az embereket, hanem Siófokról futott ki a vízre, és oda is tért vissza. Az üzemeltető honlapja szerint ugyan továbbra is elérhető a Siófokról induló és oda érkező „adrenalin élményhajózás” (20 perc 8000 forintba kerül, míg tavaly 30 percet hirdettek 8000 forintért), de elérhető a „vízitaxi” szolgáltatás (azaz a közforgalmú személyszállítás) is, Siófok-Balatonfüred, illetve Balatonfüred-Siófok útirányokkal, „kezdetben napi négy járattal”. Az oda-vissza út 8000, az egyirányú út 4000 forintba kerül.