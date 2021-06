A tavalyinál jóval több görög szigetre lehet majd repülővel eljutni, és visszakerülnek a kedvenc nyaralóhelyek palettájára az olasz és a spanyol városok is - derül ki a napilapban szerdán megjelent interjúból.

Drámai drágulásra egyik országban sem kell számítani, a forint-euró árfolyam mozgása sem indokol most olyan mértékű áremelést, amely számottevő változásokat okozna – jelezte a piaci szakértő. A görögországi, a horvátországi és a többi, Földközi-tenger melletti úti célon az átlagos részvételi díj négycsillagos szállodában, félpanziós ellátással 250-300 ezer forint személyenként. Törökországba a 2019-eshez hasonló árakon lehet most utazni.

A szakma várakozásaihoz képest jelentős nagyságrendű igény mutatkozik a tengeri hajóutakra is.

Egyelőre nem tudni, hogy a nemzetközi utaztatás koronavírus-járvány miatti leállása mennyi vállalkozást kényszerített leállásra. A nyilvántartó hatóság adatai szerint 2019. december 31-én 989 bejegyzett iroda volt, most 950 van, vagyis a számukban nincs drámai változás. Jelentősen csökkent viszont az utazásszervező cégek száma, a pandémia előtt 410 működött, most viszont csupán 220, és velük együtt a lekötött kapacitások egy része is eltűnt.

A belföldi turizmust a Széchenyi-pihenőkártya pörgeti, amelynek használatakor a tapasztalatok szerint a kártyatulajdonosok kevésbé árérzékenyen döntenek – mondta Molnár Judit.