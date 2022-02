A kiskereskedelmi vállalkozások kiemelkedő hétvégi forgalomról számoltak be, amire az előzetes várakozásokat igazolva a személyi jövedelemadó visszatérítése is erőteljesen hatott – mondta a Világgazdaságnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. Budapesten és a vidéki nagyvárosokban megteltek a bevásárlóközpontok.

A családi adó-visszatérítés mellett pozitívan hatott a vásárlói kedvre a fizetésnap, a jó idő, valamint a 13. havi nyugdíj kifizetése is. Az MNKSZ főtitkára szerint az átlagot jóval meghaladó lakossági költekezésből minden üzlettípus részesült.

Ráadásul a ruházati és divatcikkeknél szezonváltásból adódó leárazások voltak, de az élelmiszerboltok kasszáján is érzékelhető volt a hétvégi roham. A közelgő tavasz miatt már a barkácsüzletekben is sorok kígyóztak a pénztáraknál, és az olyan hagyományosan népszerű kategóriák is profitáltak az extra vásárlói hullámból, mint a könyv vagy a játék.

Az is benne volt a pakliban, hogy a lakosság inkább megtakarításokra fordítja a pluszpénzeket, ha pedig mégis fogyasztásra, akkor inkább a szabadidős tevékenységre. Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára azt mondta, hogy a háztartások a járvány alatt elhalasztották a nem napi fogyasztási cikkek beszerzését.