A hazai kis- és közepes vállalatok (KKV) vezetői leginkább az emelkedő beszerzési árak, a szállítási költségek és a magasabb rezsiköltségek miatt aggódnak, valamint működési költségeik drasztikus emelkedését prognosztizálják – derül ki a Hungarikum Alkusz Cégcsoport reprezentatív kutatásából.

Ugyan a cégek több mint 90 százaléka rendelkezik biztosítással, 58 százalékuk mégsem tudja, hogy mekkora összeget fizet vállalata évente biztosítási díjaira. A magyar biztosításközvetítő cég viszont állítja: akár 30 százalékkal is csökkenthetők lennének a biztosítási kiadásaik.

A legnagyobb kihívást a kutatás szerint az emelkedő beszerzési árak és szállítási költségek jelentik (51 százalék); a második fő problémát az emelkedő rezsiköltségekben látják a vállalkozások (46 százalék), ezt az emelkedő infláció, illetve a kamatok és hitelköltségek növekedésétől való félelem követi (25 százalék).

A gazdasági társaságok vezetői eltérően látják a válságállóságukat, mely a kutatás alapján összefügg cégmérettel is. Az összes válaszadó 36 százaléka jelezte, hogy sikerült növelni a bevételeit a megelőző év ugyanezen időszakához képest (és így a tartalékképzés is biztosított), két százalék pedig jelentős forgalomnövekedésről számolt be, (s így új üzletág indítására, vagy beruházásra, fejlesztésre is jutott).

Ugyanakkor a vezetők egyharmada nyilatkozott úgy, hogy bár a bevételeik meghaladják a kiadásokat, de a növekedés mértéke elmarad az időarányos tervekhez képest; a válaszadók mintegy negyede pedig azt jelezte, hogy a bevételek stagnálnak, nem követik az infláció ütemét és kihívást jelent a gazdaságos működés fenntartása. Négy százalék pedig arról számolt be, hogy a forgalma drasztikusan csökkent, illetve: jelentősen emelkedtek a költségei, így veszélybe került a cég működése.

A növekedést elviszi az infláció

A felmérésben részt vevő legnagyobb, 10 milliárd forint éves árbevétel feletti cégek több mint fele (55 százaléka) jelezte azt, hogy sikerült növelni a bevételeket és így biztosított a tartalékképzés a jövőre, míg kilenc százalékuk jelentős fejlődésről számolt be. A 300-500 millió forint éves forgalmú társaságok esetében viszont már csupán 27 százalékos arányt értek el a tartalékolni képes cégek aránya - miközben tizedük kifejezetten veszélyben látja a cég működését.

A költségcsökkentési lépések közül a beruházási, fejlesztési költségek visszafogására lehet számítani, de a vállalkozások több, mint fele racionalizálni szeretné a nem létfontosságú kiadásait is. A válaszadók mintegy kétharmada jelezte, hogy beruházásokon, fejlesztéseken, illetve a marketing kiadásokon spórolna, míg 56 százalék készül a kiadásai részletes áttekintésére, a nem létfontosságú tételek racionalizálására. A megkérdezettek 39 százaléka a munkavégzés optimalizációjával – hibrid munkavégzés – tervezi csökkenteni a rezsiköltségeket.

Viszonylag alacsony, mindössze 18 százalék azon társaságok aránya, amelyek a meglévő beszerző, valamint partneri szerződéseit vizsgálná felül és mindössze hét százalékuknál merült fel, hogy munkavállalók elbocsátásával csökkentsék a költségeket. A teljes megszűnést a válaszadók egy százaléka jelezte.

A kutatásról A kutatás során a Hungarikum Alkusz Cégcsoport megbízásából telefonon és online 300 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező hazai kkv-k ügyvezetőit, pénzügyi felsővezetőit és tulajdonosait kérdezték, összesen 330 főt. A felmérés 2022. augusztus 29. – szeptember 7. között történt.

A felmérés alapján a gazdasági szereplők a működési költségek drasztikus növekedésére számítanak: 44 százalékuk több, mint 30 százalékos költségemelkedést prognosztizál, 41 százalékuk 20-30 százalék közötti növekedést vár a működési kiadások kapcsán, további 10 százalék pedig 10-20 százalék közötti extra költséggel számol. A bevételt illetően pedig fontos, hogy bár a cégek mintegy fele (48 százaléka) árbevétel-növekedéssel számol, de ezt a jelenlegi inflációs környezetben érdemes legfeljebb stagnálásként értelmezni.

Nem tudják, mennyit fizetnek

A kutatás során a Hungarikum Alkusz Cégcsoport rákérdezett arra is, hogy a váratlan helyzetek kezelését segítő biztosítások tekintetében hogyan állnak a vállalkozások. A válaszok alapján szinte minden cég rendelkezik valamilyen biztosítással, 94 százalék jelezte ezt. A biztosítással rendelkező társaságok túlnyomó többsége, 95 százaléka jelezte, hogy kgfb-vel rendelkezik, 90 százalékuknak van felelősség-biztosítása, 82 százalékuknak pedig vagyonbiztosítása. A gyakoribb biztosítások közé tartozik még a balesetbiztosítás (72 százalék) és a casco (62 százalék), ugyanakkor kockázati életbiztosítást csak a cégek közel negyede kötött, egészségbiztosítással ötödük rendelkezik, míg nyugdíjbiztosítást mindössze hat százalékuk, utasbiztosítást pedig két százalékuk kötött.

Bár szinte valamennyi vállalkozás rendelkezik valamilyen biztosítással, a cégvezetők többnyire nem tudják pontosan, hogy mennyi az éves biztosítási összegük, az összes megkérdezett 58 százaléka jelezte ezt. Félmillió forint alatti éves biztosítási díjról a válaszadók hét százaléka számolt be, félmillió és egymillió forint közötti összegről 18 százalékuk, míg 10 százalék évente egymillió és másfél millió forint között költ biztosításra, hét százalék pedig másfél millió forintnál is többet.