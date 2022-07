Már beszerzési gondok is nehezítik a közétkeztetést amellett, hogy az élelmiszerárak emelkedését szinte lehetetlen követni – mondta az ágazat helyzetéről a Népszavának Pénzes Andrea, az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke. A kedvezményes, hatósági áron kínált alapanyagokat még az önálló konyhát működtető nagy iskolák sem tudják a lakosságnak elérhető összegért megvenni.

Ráadásul ma már egy héttel előre meg kell rendelniük például a csirkecombot, mert a beszállítójuk csak több helyről tudja beszerezni azt. Miközben a konyhák ilyen gondokkal küzdenek, néhány hete kiderült: hamarosan népegészségügyi hatósági vizsgálatok elé nézhetnek a közétkeztetők.

Satuban az infláció és a rögzített díj között



A kormány ellenőrizni akarja, betartják-e azt a jogszabályt, ami megszabja, milyen alapanyagokat milyen gyakorisággal lehet használni az iskolai menzákon, s mindezt úgy, hogy közben nem tudhatják, azon az áron érkezik-e meg az élelmiszer, mint amin megrendelték.

Egy drága étkezési reform közepén jutottunk odáig, hogy az elszabadult infláció ellenére június végéig nem emelhettük a térítési díjakat

– mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke is.

Pénzes Andrea most reálisnak tartja a Schmidt Jenő által szükségesnek mondott 30 százalékos díjemelést, de nem tudja, elég lesz-e még a szeptemberi iskolakezdéskor is, hiszen másfél hónapja még a 22 százalékos díjemelés is elegendőnek tűnt. A TÖOSZ elnöke szerint ősszel általánossá válhat az országban, hogy háromszori étkezés esetén a közétkeztetés teljes áron számolt térítési díja eléri az ezer forintot.