Legalábbis a puszta statisztika alapján a magyarok már nagyjából fel is élték az egyszeri juttatások javát, amit a kormány flörtje juttatott a családoknak 2022 első negyedévében.

Az szja-visszatérítés és a tizenharmadik nyugdíj bő ezer milliárdját túllépte a családok költekezésének megugrása az első negyedévben.

A bérek is szépen emelkedtek az év elején, a minimálbérek 20 százalékkal, így végül nehéz is megfejteni, hogy melyik forint hova jutott a pénztárcákból a kasszák tengerében, de az látszik a statisztikából, hogy 1445 milliárd forinttal több ment el, mint egy évvel korábban.

A mennyiségeket tekintve is tekintélyes a megugrás, 17,5 százalék, ami példa nélküli. Ezek szerint a családok elköltötték, amit csak el lehetett - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Még az sem kizárt, hogy bölcsebbek voltak a háziasszonyok a politikusoknál és úgy gondolták, jobb előbb megvenni, amit szeretnének, mielőtt drágább lesz.

Lakossági költekezés az első negyedévben érték változás változatlan áron* infláció* 2022 7102 17,2 8,2 ebből boltos költés 3619 10,5 . 2021 5657 -4,9 3,2 2020 5763 7,7 4,3 milliárd forint, *százalék Forrás: KSH

Persze látni kell azt is, hogy 2021 elején volt némi megtorpanás a költekezésben, a járványidőszak derekán. De a statisztika azt is jelzi, hogy előtte 2020 elején is volt egy ugrás, a nagy spájzolások hulláma a járványidőszak kezdetén.