Az új rendszer lényegében azt biztosítja a Lidl számára, hogy a korábban emberi mérlegelésen múló döntéseket teljes körű automatizálással, egy mesterséges intelligencia- alapú rendszerrel váltsa ki. A fejlesztés által nincs szükség becslésekre, hanem a meglévő adatok alapján pontosan megtervezhető a megrendelendő áruk mennyisége, illetve előrejelezhető az értékesítés.

A rendszer nem csak meghatározza a szükséges árumennyiségeket, de automatikusan meg is rendeli azokat az üzletek számára, annak érdekében, hogy mindig a megfelelő árukészlet álljon rendelkezésre. Ezzel is a vásárlók nyernek, hiszen aligha kell szembesülniük azzal, hogy kedvenc termékeik elfogytak, vagy nem kellő mennyiségben vannak jelen a polcokon.

Az automatizált rendelési rendszer működéséről érdemes tudni, hogy figyelembe veszi a rendelkezésre álló árukészletet, ezen felül külön figyel a minőségmegőrzési és szavatossági időkre is - vagyis, arra, hogy egy-egy termék meddig tartható kint az értékesítésben.

A fejlesztés másik fontos előnye, hogy a Lidl áruházakban dolgozó üzletvezetői csapat időt takarít meg, ezzel jobban tud koncentrálni olyan fontos feladatok elvégzésére, mint például a munkavállalók fejlesztésére, a folyamatok további optimalizálására és a vásárlói elégedettség növelésére. Egyúttal támogatja azt a célt is, hogy mindig a Lidl legyen az első választás.

Az élelmiszerhulladék csökkentése odafigyelés és szervezés kérdése

Az Auto Dispónak köszönhetően újabb erősítést kap az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem, hiszen pontosan annyi termék kerülhet a boltokba, amennyire szükség van. A rendszer megelőzi, hogy élelmiszerfelesleg keletkezzen, hiszen optimalizálja a rendeléseket: tehát már a rendelési folyamatnál gondoskodik arról, hogy annyi termék érkezzen az üzletekbe, amekkora a kereslet.

„A Lidl Magyarország innovatív vállalatként termékei és rendszerei esetében is folyamatos fejlesztéseket hajt végre annak érdekében, hogy maximálisan kiszolgálja a vásárlók igényeit és mind hatékonyabban működhessen, miközben szem előtt tartja a fenntartható működést is. Összességében ez az új technológiai beruházás a vásárlók, a környezet és a bolti munkavállalók számára is pozitív változást eredményez” - fejtette ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

Bármennyi erőfeszítést is tesz a kiskereskedelmi lánc az élelmiszerhulladék csökkentése érdekében, annak keletkezése elkerülhetetlen. De erre is több megoldással szolgál az áruházlánc, melyet az elmúlt évek során alakított ki. Így társadalmi felelősségvállalása részeként a Lidl az értékesítésből kivont, megmentett élelmiszerekkel különböző szervezetekkel - például a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel - együttműködésben, havi rendszerességgel több ezer rászorulót támogat.

Ezen felül a Lidl Magyarország hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kereskedelmi forgalmazás során a polcokról rövidesen lekerülő, de még biztonságosan fogyasztható élelmiszert időben megmentse. A vásárlók széles körében népszerűvé vált az áruházlánc akciója, melynek keretében a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időben még megfelelő, de ahhoz közeli termékeket kedvezményesen értékesíti: például a friss húst és a csomagolt beszállítói pékárukat a fogyaszthatósági idő utolsó napján 50 százalékos kedvezménnyel kínálja.

Mindezen felül az emberi fogyasztásra már nem alkalmas élelmiszereket állatmenhelyeknek, állatkerteknek, vadásztársaságokhoz juttatják adományként. Továbbá szintén a fenntarthatóságot szolgálja az, hogy a már nem adományozható élelmiszerhulladékot komposztálással, illetve biogázüzemben is hasznosítják.

Cikkünk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.