A 14 milliárd forintos, úszómedencés, jaccuzzis, privát teraszos ingatlan a manhattani Crown Buildingben található. Ez New York egyik legikonikusabb épülete.

Néhány évvel ezelőtt egy bizonyos Michael Shvo és társa, az orosz származású milliárdos, Vladislav Doronin rekordáron, 475 millió dollárért vette meg az épület 4. emelettől a 26. emeletig tartó részét, hogy ott luxusapartmanokat és 6 csillagos szállodát alakítsanak ki, Aman Resorts márkanév alatt - írja a 444. Nem mellesleg az augusztusban nyílt szálloda kapásból az egyik legdrágább lett New Yorkban.

A lap emlékeztet rá, hogy Manhattan ezen szegletében ultraluxus ingatlanok sora található. "Az 57. utca e részén az apartmanok eladási árai újabb és újabb rekordokat döntenek. Az Amantól egy utca választja el a Trump Towert, a Central Park alig 150-200 méter. A sarkon Louis Vuitton-, Gucci-, Tiffany-, Bulgari-üzletek."

A Realdeal online ingatlanmagazin számolt be még júliusban arról, hogy

egy rejtélyes tengerentúli vásárló 34,8 millió dollárt - azaz 14 milliárd forintot - fizetett

egy 350 négyzetméteres luxusapartmanért az Aman New Yorkban.

A fellelhető papírok alapján a 444 Matolcsy Ádám baráti köréig bogozta a szálakat.

Az ingatlant megvásárló MN A18 LLC nevű céget az Egyesült Államokban jegyezték be, de valójában magyar vevőről van szó, egy bizonyos R. E.-ről, aki a nyilvánosság számára egyelőre ismeretlen. Hozzá két olyan céget is lehet kötni, amelyet a Felis Magántőkealap megvásárolt. A Felisről hivatalosan keveset tudni, hiszen a magántőkealapok sajátja, hogy a valódi tulajdonosok ezek mögé bújnak el a nyilvánosság elől. A portál viszont biztosnak tartja, hogy bizalmi viszony lehetett a nyilvánosság előtt rejtett tulajdonos és R. E. között, ugyanis az eladásuk után is R. E. maradhatott az ügyvezető mindkét cégben.

Azonban miután a fent említett MN A18 LLC megvásárolta a New York-i lakást, a céget bejegyző R. E. az itthoni cégekből teljesen kikerült, a vezetést pedig átvette az a V. M., aki viszont Matolcsy Ádám barátja, Száraz István számos cégét irányítja. Emlékeztetnek rá, hogy korábban az egyik R. E. által alapított, majd a Felis által bekebelezett céghez került az a sváb hegyi villa, melyben Matolcsy Ádám lakott.

A kissé szövevényes ügylet szálait tovább bogozva kiderült, hogy az adásvételi szerződést egy bizonyos L. T. írta alá, aki ugyanúgy ismeretlen figura a közvélemény előtt. Az összefüggést azonban nála is találtak: ő annak Raw Development Kft. munkatársa, melynek tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül Somlai Bálint, a jegybankelnök fiának barátja. A Raw volt az,amelyet a Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújításával és a Szabadság téri székház felújításával is megbízta az MNB.

A luxusapartman adásvételi szerződésében van egy további magyar vonatkozás egy budapesti cím formájában. A Lövőház utca 39. szám alatt található a Millenáris Irodaház, amely korábban szintén az MNB birtokában volt, mielőtt magánkézbe került.A New York-i ingatlan vásárlásakor a ugyanide volt bejegyezve a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt., amely számos magántőkealapot köt össze – egyebek mellett a fent említett Felist is –, és amely korábban Matolcsy Ádám barátjának, a már említett Száraz Istvánnak a nevén volt. A Quartz által kezelt 15 tőkealap idővel a innen a Pusztaszeri útra költözött. Matolcsy Ádám baráti körének céghálója mindezt pont akkor tette meg, amikor a pusztaszeri úti ingatlant visszavásárolta az MNB. A 444 fotója alapján Matolcsy Ádám gyakori vendég lehet ott, hiszen kisbusza is ott parkol az ingatlanon.

A manhattani luxuslakás valódi tulajdonosát a portál nem tudta megnevezni, azonban arra tippelnek, hogy ez aligha a szerződést aláíró L.T. monogrammú személy lehet. Érdeklődtek az ügy érintettjeinél, de azok nem válaszoltak a megkeresésekre. Ezzel együtt emlékeztetnek rá, hogy a New York-i adásvétel részletei alapján jól körberajzolható baráti kör ingatlanvagyona a Válasz Online számításai szerint már 150 milliárd forintos lehet.