A miskolci önkormányzat szervezésével tavaly nyáron indultak azok a néhány havonta megrendezett kerekasztal-beszélgetések, amelyeken Veres Pál, a borsodi megyeszékhely polgármestere látja vendégül a térség gazdaságának meghatározó szereplőit, például nagyobb vállalatokat, munkaerő-közvetítő és a helyi szakképzésben tevékenykedő cégeket, vagy éppen a környező önkormányzatok vezetőit. Az egyeztetések célja Miskolc és környéke további fejlődésének elősegítése.

A mostani rendezvényre két, Miskolcon nagyberuházó cég képviselői voltak jelen, Herdon István, a Xanga Group vezérigazgatója, valamint Simon Waechter, a Chervon Auto stratégiai projektekért és üzletfejlesztésért felelős vezetője. A várost Veres Pál polgármester és Juhász-Nagy Judit, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója képviselte.

A Chervon Auto egy kínai autóipari cég, amely a korábbi hírek szerint egy 17,5 milliárd forintos projektben 26 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot épít, 138 új munkahelyet létesítve a borsodi megyeszékhelyen. Az üzem éves szinten nagyjából 2 millió darab alkatrészt lesz képes előállítani mind a hagyományos, mind az elektromos európai autóipar számára. A vállalatnak ráadásul ez lesz az első Kínán kívüli beruházása.

A magyar tulajdonban lévő, debreceni központú Xanga Group is Miskolcon vásárolt ipari hasznosításra alkalmas földterületet. A vállalat az eredeti kalkuláció alapján mintegy tízmilliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket az ingatlanon. A beruházást követően cégeknek adják bérebe a kialakított ipari épületeket.

Ebben látja a város a siker titkát

„Mibe vagyunk jók? Egyrészt van még mindig munkaerőnk, illetve egy egyetemünk és egy jólműködő szakképzésünk, amely megfelelő szakembergárdát tud biztosítani az idetelepülőknek. Emellett a munkaerő árában is valamelyest kedvezőbbek vagyunk. Még vannak ipari parki területeink, bár ez egyre fogy, hiszen 10-15 hektár áll már csak rendelkezésre, ami fejlesztve van, de reméljük, hogy további fejlesztésekre lesz lehetőségünk. Továbbá nagy előnyünk a Miskolc Holding Gazdaságfejlesztési Igazgatóság egycsatornás gazdaságfejlesztési rendszere” – nyilatkozta Veres Pál a rendezvényen.

A városvezető elmondta, hogy a Miskolcra betelepülni készülő cégek számára profi segítséget nyújt az Igazgatóság egyebek között a szükséges engedélyek megszerzésében, a jogi ügyek intézésben, valamint a szükséges egyeztetések megszervezésében, akár a termelés megkezdése után is. Ezért a vállalatoknak nem szükséges külön menedzsmentet fenntartaniuk ezen a folyamatokhoz.

A polgármester beszélt arról is, hogy a megyeszékhely nem akar úgy járni, mint a 90-es évek elején, amikor egy iparágra alapozta a város az életét. Amikor az válságba jutott, a település is lejtmenetbe került. Éppen ezért egy diverzifikált gazdaság kiépítésére törekszenek, azonban Magyarországon a gépjárműipar meghatározó szerepe miatt leginkább annak beszállítóipari köreit célozták meg.

Simon Waechter, a kínai Chervon Auto stratégiai projektekért és üzletfejlesztésért felelős vezetője (balra) és a tolmács Kép: Napi.hu , Kónya Ádám

A tyúk és a tojás problémája

Simon Waechter elmondta, hogy amikor a helyszínt keresték a Chervon első, Kínán kívüli beruházásához a régió több országát és számos városát megvizsgálták, azonban egyértelműen Miskolc nyújtotta legkedvezőbb feltételeket a számukra. Arra a kérdésre, hogy mi tesz vonzóvá egy várost a befektető szemével nézve, a válaszában kiemelte, hogy kissé olyan ez a kérdéskör, mint a tyúk és a tojás „problémája”, hogy vajon melyik lehetett előbb: legyen egy városnak már kész, fejlett ipari infrastruktúrája, ami odavonzza a céget, vagy jelentse be a cég, hogy beruházna a településen, és utána kezdjenek hozzá az infrastruktúra kiépítését. A Chervon esetében az előbbi volt a nyerő verzió.

„Több oka is van, hogy annak idején miért választottuk letelepedésünk színhelyéül Miskolcot. Először is a városnak és a megyének a fémfeldolgozó iparral kapcsolatos múltja mindenképpen figyelemreméltó. Jelentős faktor volt a Miskolci Egyetem jelenléte is, ahol nagyon komoly fémtani, fémmegmunkálási lehetőségek vannak. Természetesen az sem utolsó szempont, hogy az emberi erőforrás, a megfelelően képzett szakemberek utánpótlása is biztosított a campus által. Ki kell emelnem, hogy fontos tényező a város, a Miskolc Holding hozzáállása is. Mindenben támogattak bennünket. És végül, de nem utolsó sorban: Miskolcnak tökéletes az elhelyezkedése. A szomszédos országok, például Románia vagy Szlovákia is könnyen megközelíthető, ami segíti az üzletünk fejlesztését” – mondta a stratégiai projektekért és üzletfejlesztésért felelős vezető.

A szakember Debrecennel kapcsolatosan pedig megemlítette, hogy a város számos vonzó tulajdonsága ellenére kicsit nehezebb lehet a betelepüli kívánó cégnek levegőt kapnia egy akkora beruházás mellett, mint amekkora a BMW-é.

„Valahol a sorban egyszer csak elkövetkezik az, hogy megfelelő infrastruktúra áll-e rendelkezésre ahhoz, hogy idetelepüljön egy termelő vagy szolgáltató cég. Miskolc ebben is jelentős előrelépést tett az elmúlt években. A Déli Ipari Park, amit mi is kiválasztottunk egy nagyon gyorsan fejlődő és szép jövő előtt álló ipari terület” – vélekedett Simon Waechter-hez hasonlóan Herdon Istvánnal, a Xanga Group vezérigazgatója is.

A vezetők emellett arról is beszámoltak, hogy az idén újabb komoly előrelépések várhatóak mindkét beruházással kapcsolatban. A Chervon Autó például már több pozícióra is keresi a leendő alkalmazottjait.