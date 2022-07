Szigorúbb szabályok jöhetnek a fogyasztói hitelezésnél

Gyökeresen átalakultak a fogyasztói vásárlási szokások: a pandémia után is időről időre szűkülhet a személyes fizikai tér, miközben szinte mindenkinek elérhetővé váltak a digitális beszerzési lehetőségek. Az EU felismerte: a fogyasztói hitelezésnek is lépést kell tartania az átalakulással. Friss ambiciózus jogalkotási javaslatuk egyúttal reagál az eleddig nem vagy alig szabályozott új piaci szereplők és termékek okozta kihívásokra, illetve a digitalizáció hozadékaként az információk újfajta közzétételére és a fogyasztók hitelképességének automatizált döntéshozatali rendszerek segítségével történő vizsgálatára is.