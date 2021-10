Elindult a jelentkezés a hiteltörlesztési moratórium harmadik fázisába. A hiteltörlesztés felfüggesztésével élők egy része számára november 1-től megszűnik a további moratórium, de az érintettek egy másik része igényelheti a folytatást. A fizetési moratórium fenntartására irányuló nyilatkozat, akkor tehető,

ha az adós háztartásában a jövedelem 2020. március 18 után tartósan csökkent,

az illető legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül.

Az is maradhat a moratóriumban, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatott.



Szintén élhet a lehetőséggel, aki gyereket nevel, vagy várandós (12. hetet betöltött terhesség szükséges),



emellett a nyugdíjasok vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesülők, illetve azok, akiknek a háztartásában nyugdíjas él, is folytathatják a moratóriumot a jövő év közepéig.

A vállalkozások közül azok maradhatnak a moratóriumban, amelyeknek a nettó árbevételük legalább 25 százalékkal csökkent a moratórium meghosszabbítására vonatkozó kérelmük benyújtását megelőző 18 hónapban, valamint nem kötöttek kedvezményes gazdaságélénkítő hitelre vagy kölcsönre vonatkozó szerződést 2020. március 18. és a moratórium meghosszabbítására vonatkozó kérelmük benyújtása között.

Aki tud, fizessen

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a hitelintézetek is arra kérik az adósokat, hogy a moratóriumot a jövőben már tényleg csak az vegye igénybe, aki valóban rászorul. A tartozás ugyanis a felfüggesztett törlesztés idején is kamatozik tovább, aki tavaly március óta nem fizet, az már húsz havi kamatot halmoz fel, amit később vissza kell majd fizetnie. Bár ezt a kamatot nem tőkésítik, így nem lesz belőle kamatos kamat, de a futamidőt jócskán kitolhatja. Egy tízmillió forintos lakáshitelnél, ha az éves kamat 4,5 százalékos volt, 750 ezer forinttal emelkedik a teljes visszafizetendő összeg. Ha a család eddig például havi 75 ezer forintot törlesztett, akkor a húsz hónapnyi moratóriumon felül további tíz hónappal, tehát összesen 2,5 évvel nő meg a hitele futamideje.

Minél magasabb a hitel kamata, annál durvább számok jönnek ki. Nem véletlen, hogy az extrém magas kamatozású folyószámla- és kártyahitelekre a kormány az utolsó pillanatban egy új szabályt alkotott, a bankok nem az eredeti - akár 20-30 százalékos -, hanem a személyi hitelekre vonatkozó jóval kedvezményesebb kamattal számolják majd újra az ügyfelek tartozását.

A figyelmeztetések részben hatásosak voltak. Az MNB nemrég arról számolt be, hogy a januárban kezdődött második moratóriumból is elég sokan kiléptek időközben. Fél év alatt közel kétszázezer volt moratóriumos hitel esetében kezdték meg ismételten a törlesztést a banki ügyfelek a nyárig. Ennek köszönhetően a moratóriumra igénybevételére jogosult lakossági hitelek immár kisebb fele van a fizetési stop védőhálója alatt. A jegybank úgy látja, az ügyfelek jelentős részének megvan a jövedelme a törlesztésre, elsődlegesen tehát saját anyagi érdekük lenne a fizetés ismételt megkezdése. Az MNB legfrissebb felmérése szerint azonban a lakáshitelek 41, a vállalati hitelek 35 és a személyi hitelek 67 százaléka még mindig moratóriumban volt.

Sokan halogatnák a fizetést, ameddig csak lehet

Bár az MNB szerint az adósok négyötödének nem csökkent érdemben a jövedelme a válságban, vagyis tudna törleszteni, a Napi.hu által megkérdezett bankoknál sorban állnak az ügyfelek, hogy igényeljék a folytatást. A Takarékbanknál az első hét napban majdnem 900 nyilatkozatot nyújtottak be túlnyomórészt lakossági ügyfelek, akik a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök fizetésének felfüggesztését kérik leginkább.

Hogy mennyire rászorulók ezek a családok, azt nehéz eldönteni, a Takarékbanknál ugyanis a moratórium hosszabbítását nem kizárólag a jövedelem csökkenéséhez kötötték, hanem egyéb rászorultsági alaphoz (nyugdíjasok, gyermekesek). A hitelintézet ugyanakkor már az első moratórium tavaly márciusi kezdete óta azt javasolja ügyfeleinek, hogy aki a válság miatt nehéz anyagi helyzetbe került, éljen a moratórium lehetőségével, akinek viszont a pénzügyi helyzete megengedi, az fizesse tovább a törlesztőrészleteket az eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint, mert ezzel elkerülhető a moratóriumot követő időszakban a futamidő meghosszabbítása.

Az Erste Banknál az első néhány napban több mint ezer ügyfél igényelte már a moratórium meghosszabbítását, jellemzően az online csatornán. A lehetőséggel leginkább a korábban felvett jelzáloghitellel vagy személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek élnek. Az igénylésnél a többség a családban nevelt gyermekekre, jövedelem-csökkenésre hivatkozik, kevesebben jelölnek meg indokként a háztartásban élő nyugdíjast, és elenyésző számban munkanélküliséget vagy közfoglalkoztatottságot.

A CIB Banknál is jellemzően a lakossági ügyfelek kérték a hosszabbítást eddig személyi kölcsönre, hitelkártyára és folyószámlahitelre. Alapvetően olyan családok kérik a további felfüggesztést, amelyek valóban rászorulónak számítanak az anyagi helyzetük alapján.

A Cofidishez az első napokban kevesen nyújtották be a meghosszabbításhoz szükséges nyilatkozatot, de a telefonos ügyfélszolgálaton sokan érdeklődtek azzal kapcsolatban, hogy lehet nyilatkozni.

Az UniCreditnél egyelőre visszafogott aktivitást tapasztalnak a moratórium további igénybevételével kapcsolatosan. Az elmúlt néhány napban pár száz nyilatkozat érkezett a bankhoz, ezek kétharmadában azt jelölték meg a jogosultság indokaként, hogy gyermeket nevelnek.

Október 31-ig lehet nyilatkozni

A legtöbb hitelintézetnél több csatornán: személyesen, online, telefonon is lehet nyilatkozni a folytatásról. A lehetőség október 1-től nyílt meg, és október 31-én zárul le. Aki addig nem adta be a bankjának a megfelelő papírokat, az kimarad a moratórium harmadik köréből, és november 1-től kénytelen lesz törleszteni a hitelét. Azt is fontos tudni, hogy a nyilatkozat az összes moratóriumban lévő hitelre vonatkozik, a felfüggesztést nem lehet csak az egyik vagy a másik kölcsönre igénybe venni.