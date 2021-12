A statisztika szerint akár hátra is dőlhetnének a fotelben a kereskedők az első pillantást követően, hiszen a boltos világ fizikai dolgozóinak létszáma (a legalább öt fős vállalkozások körében) a legutóbbi szeptemberi mérés alapján 149 ezer fő, ami alig marad el a járvány előtti 2019 azonos időszakétól, akkor 151 ezer fő volt. De hát az akkor 5-6 százalékos növekedés környékén is dübörgő boltos értékesítés (volumenben, mennyiségben persze) mellett kínzó volt a munkaerőhiány a boltokban - számolt be a Blokkk.com.

A kereskedelmi szakportál szerint idén az őszi hónapokban a járvány előtti szint fölé kapaszkodtak a boltosok az értékesítésben (az átlagot tekintve), és úgy tűnt, a munkaerőhiány is mérséklődött a boltos fizikai dolgozók körében.

Kapcsolódó Tetrisezésre válthatnak a boltláncok

Az őszi hónapokban a munkaerőpiacon a karácsonyra gyúrtak a boltosok, akkor mindig több munkáskéz kell az árumozgatáshoz. Az eladókeresés leglátványosabb mércéje, a meghirdetett bolti álláshelyek száma decemberben némi hullámzás mellett nem sokat változott a korábbiakhoz képest, de most már a következő esztendő a tét, lesz-e elég árufeltöltő, pénztáros, eladó a boltokban.

Közben beütött a minimálbér 20 százalékos emelése is 2022-re. A nagy láncok jócskán ezek fölött mozognak a javadalmazásban, különben lehúzhatnák a redőnyt. De számít ez is, hiszen - szakzsargonban - bértorlódást is okozhat annál, aki nem emel megfelelő ütemben. A dolgozók ugyanis bérügyekben folyamatosan kacsintgatnak jobbra-balra, előre-hátra és pár ezresért is lehajolnának - mondjuk egy új munkahelyen.

Meghirdetett állások

január július szeptember december Aldi 42 90 108 99 Auchan 23 60 43 47 Decathlon 18 32 32 20 Deichmann 5 24 16 23 dm 11 . 34 20 H&M 2 19 27 23 Lidl 54 169 130 104 Media Markt 10 23 28 19 Penny 43 110 70 126 Praktiker 8 15 22 27 Rossmann 6 . 19 34 Spar 34 39 43 62 Tesco 12 44 74 45 Forrás: céges honlapok, Blokkk.com



Ráadásul az uniós foglalkoztatási portál 103 ezer bolti eladó állást hirdet, tehát van hol nézelődni. Magyar munkaadók 308 bolti eladó helyet hirdetnek itt, és még mindig a Maci Pékség hirdetése az első.

Így 2022 is munkaerőhiánnyal indul a boltos világban, az eladókeresési láz nem enyhült sem a hipermarketekben, sem az iparcikkes áruházakban.