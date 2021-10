Miután több mint egy évvel ezelőtt számos fehérgalléros munkahelyen teljes vagy részleges távmunka folyt, a munkáltatók megpróbálják visszahívni a dolgozókat az irodába, még akkor is, amikor a koronavírus delta-változata egyre jobban terjed. Viszont ez egyáltalán nem könnyű feladat: az amerikai munkavállalók 65 százaléka úgy gondolja, hogy a munkájukat teljes egészében távolról is el lehetne végezni, ráadásul hajlandók lennének 5 százalékos fizetéscsökkentést is vállalni azért, hogy otthon maradhassanak. Az Egyesült Királyság banknegyedében, a Cityben pedig mindenféle kedvezményeket kínálnak a munkáltatók, csak hogy a dolgozók visszatérjenek. Így például ingyen ebédet biztosítanak, vagy sörözéseket szerveznek munkaidőn kívül.

Magyarországon is látszik már, hogy a munkavállalóknak megtetszett a home office. "A munkavállalók – azokon a területeken, ahol lehetőség van rá – szeretnének hibrid munkarendben, azaz az irodából és otthonról is dolgozni, amire már az állásinterjúk során is rákérdeznek" – derül ki egy friss kutatásból az Inforádió szerint. A Telenor szervezetfejlesztési vezetője, Müller Diána ennek kapcsán arról beszélt, hogy a válaszadók több mint háromnegyede a hibrid munkavégzés valamilyen formáját tartaná pozitívnak a jövőre nézve is. A válaszadók fele heti két-három napot töltene otthon és az irodában, a legnépszerűbb válasz a két nap otthon, három az irodában volt.

A kutatás alapján a megkérdezettek harmada mind a mai napig részint otthonról dolgozik, ennek megfelelően a legtöbb cég is azt mondja, hogy a hibrid munkavégzés hosszú távon is velünk marad. Mindenki megerősíti, hogy a hibrid munkavégzés nagyobb teret ad a munka és a magánélet jobb összehangolására azzal, hogy az utazásra kevesebb idő megy el, és így a szabadidő is jobban tervezhető.

Sok dolgozó hatékonyabbnak is tartja a home office és az irodai munkavégzés keverését: a megkérdezettek 41 százaléka szerint a hibrid munkavégzés jobb annál, mintha kizárólag az irodából folyna a munka. Vannak ugyanis olyan feladatok, amiket elmélyültebben képesek otthonról elvégezni.

Müller Diána szerint a távoli munkavégzés lehetősége már egy alapelvárás azokon a területeken, ahol erre lehetőség van, ez döntő tényező már a munkahelykeresésnél.