Közeledik a virágárusok egyik legforgalmasabb tavaszi időszaka, a nőnapra az importvirágok mellett már számos hazai termesztésű növénnyel is készül az ágazat – írja a Magyar Nemzet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének információira támaszkodva.

A nőnapi virágcsokrokban az utóbbi években újra divatba jött a liliom, a nárcisz és a jácint, ugyanakkor az export vörös rózsa mellett egyre több fogy a piros, pink és bordó színű rózsából. Ilyenkor a kék, fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek, ahogy a cserepes növények ajándékozása, illetve a szegfű sem.

Az importnövények – főleg a klasszikus vörös rózsa – többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hozzánk, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai, vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor a külföldi növények aránya a kínálatban elérheti a 60 százalékot is.

Az idén talán még a korábbi éveknél is nagyobb várakozás övezi ezt a napot, hiszen a virágárusok nehéz éveken vannak túl, a koronavírus-járvány miatti események elmaradása – ballagások, esküvők, rendezvények – csökkenő keresletet eredményezett a hazai piacon is. A virágkereskedők egyesülete bízik abban, hogy a tavalyi, hosszú lezárásokkal járó évnél nagyobb forgalmat érnek el idén, amelynek jelei már láthatók.