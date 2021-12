Az olajkereslet már a legutóbbi koronavírus-változat, az omikron-variáns megjelenése előtt is rekordszintű volt, ráadásul a légi közlekedés iránti keresletnek tovább kell élénkülnie, miközben a világgazdaság továbbra is erősen bővül - ezek alapján mondja azt Damien Courvalin, a befektetési bank energiakutatási vezetője, hogy jelentős olajdrágulásra lehet számítani. A társaság úgy véli, a hordónkénti 100 dolláros olajár is lehetséges.

"Láthatjuk, hogy 2022-ben, majd 2023-ban is átlagosan új rekordmagas keresletet fogunk elérni" - magyarázta a helyzetet a szakember.

Mind a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj, mind az amerikai nyersolaj ára 80 dollár fölé szökött az elmúlt hónapokban, mivel a járvány utáni kereslet meghaladja a kínálatot. A megugró földgázárak szintén válságot okoztak világszerte, leginkább Európában. Az omikron változat azonban visszafogta a hangulatot, és az elmúlt hetekben az árakat alig 70 dollár fölé szorította vissza - írja a CNBC.

Eközben Courvalin arra számít, hogy enyhülnek a légi közlekedést sújtó korlátozások. A forgalom a szektorban csak lassan állt helyre, részben Ázsia miatt. "Egészen a közelmúltig az olyan országok, mint Ausztrália, Új-Zéland, Szingapúr, nagyon agresszívan korlátozták a nemzetközi átutazást. Ez most enyhül" - mondta az elemző.

"Meg kell várnunk, amíg ez a hullám elmúlik, de ez arra utal, hogy a nemzetközi utazásoknak jövőre tovább kell élénkülniük" - jegyezte meg, és azt jósolta, hogy az olajárak 2022-re hordónként 85 dolláron lesznek, azzal a felfelé mutató kockázattal, hogy az árak 5-10 dollárral magasabbak lehetnek.

Courvalin elmondta, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az olajárak elérjék a 100 dollárt, és "két út" vezethet ehhez.

A költségek emelkednek, mivel az olajvállalatok növelik a kitermelést. "A gazdaságban mindenhol van infláció, és végül az olajipari szolgáltatásokban is lesz infláció". Ha az olajkínálat nem tudja kielégíteni a keresletet, ahogy a világban a gazdaságok a világjárvány után újra kinyílnak.

Már korábban is voltak aggodalmak amiatt, hogy a magas olajárak a piacot a keresletcsökkenés irányába terelik, ami akkor következik be, amikor a kereslet rövid idő alatt zuhan, amit a tartósan magas árak okoznak.

Az OPEC+ - amelyet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei, köztük Oroszország alkot - közölte, hogy a tervezett január 4-i ülésüknél korábban is összeülhetnek, ha a keresleti kilátásokban bekövetkezett változások indokolják a felülvizsgálatot - jelentette a Reuters. Az OPEC+ a hírügynökség szerint további napi 400 ezer hordónyi kínálatbővítést tervez januárban.

Magyarországon a kormány 480 forintban maximalizálta a benzin- és dízelüzemanyagok literenkénti árát a magas olajárakra hivatkozva. Ha a Goldman Sachs jóslata bejönne, akkor várhatóan meghosszabbítanák a hatósági árazást a most tervezett február közepi kifutás utánra is. Ez különösen a benzinkutaknak jelentene komoly nehézségeket.