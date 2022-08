Magyarország 2007-ben az elsők között vezette be az unión belül az elektronikus cégeljárást, azóta van meg a jogszabályi lehetőség, hogy kizárólag elektronikusan aláírt okiratok alapján történjen meg egy cég bejegyzése. Az új szabályozás most azzal egészíti ki az eddigieket, hogy ha az ügyvéd előtti azonosítás is online módon történik, a cégbejegyzéshez eljárási kedvezmények (rövidebb határidők) kapcsolódnak és a teljes folyamat „papírmentesen”, a digitális térben marad - hívja fel a figyelmet a Microsec Zrt. közleményében.

Mindez azt jelenti, hogy személyes találkozók nélkül alapítható cég. Így például azokon településeken élők is könnyedén alapíthatnak céget, ahol például nincs ügyvédi iroda, hiszen az interneten keresztül a cégalapításhoz szükséges minden ügyintézést el tudnak végezni. Mindez kényelmesebbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi a nagyvárosi környezetben is az ügymenetet, mert nincs szükség utazásra, személyes érintkezésre vagy papír használatára, nyomtatásra, postázásra sem - írja a céginformációs szolgáltatási is nyújtó Microsec.

E-aláírással minden elintézhető online

„Ha online szeretnénk céget alapítani, a legegyszerűbb megoldás elektronikus aláíró tanúsítvány igénylése lehet. Ez szintén megoldható már személyesen megjelenés nélkül, hiszen videoazonosítás útján, teljesen online igénylési folyamat keretében igényelhető az e-aláíráshoz szükséges tanúsítvány, melynek segítségével bárhol és bármikor, akár mobiltelefonon is tudunk majd e-aláírni. Így például az új cégünk alapító okiratát is hitelesíthetjük. Természetesen az elektronikus aláírást nem csak a cégeljárások során, hanem az üzleti élet számos területén alkalmazhatjuk, akár szerződések, teljesítési igazolások, munkaügyi dokumentumok aláírásakor, de ugyanígy digitális folyamatok hitelesítésében, jóváhagyásában, gyakorlatilag bármikor, amikor egyébként papíron írnánk alá.” - foglalta össze Hegedüs Márton a digitális hitelesítésre és e-aláírásokra specializálódott Microsec igazgatósági tagja.

Így alapíthat online céget

A Cégtörvény új 9/G. paragrafusa alapján így lehet kft.-t alapítani:

A cégalapításhoz szükséges dokumentumok aláíróinak (elsősorban az alapítóknak) rendelkezniük kell elektronikus aláírási képességgel (például minősített e-aláíró tanúsítvánnyal), így nem szükséges az eljáró ügyvéd személyesen megjelenni az alapításhoz. Az alapítókat az eljáró ügyvéd online azonosítja (cégalapításkor az alapítók személyazonosságát az eljáró ügyvéd ellenőrizni köteles a pénzmosás megakadályozása érdekében, ez azonban történhet a Magyar Ügyvédi Kamara által engedélyezett elektronikus csatornákon keresztül, például Skype-on vagy Zoomon). A cégbejegyzési kérelemhez csatolt összes irat elektronikus formában jön létre, azokat például minősített elektronikus aláírással láthatják el a felek, nem nyomtatnak ki semmit. A társaság törzstőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat. Mindez gyorsított eljárásban kerül a cégbíróság elé.

Egy papír sem keletkezhet



„Az online cégalapítás fő feltétele, hogy minden aláírásra kerülő dokumentum elektronikus okiratként jöjjön létre. Azaz nem lehetséges, hogy az ügyvéd a papíron létrejött dokumentumot később átalakítja elektronikussá, tehát beszkenneli és az így keletkezett pdf-et utólag hitelesíti, elektronikusan aláírja. Ha egyetlen ilyen iratot is csatol a cégbejegyzési kérelemhez, az már nem minősül online alapított cégnek. Utóbbi feltételből nyilvánvalóan következik, hogy az online alapított cég létesítő okirata - társasági szerződése, egyszemélyes kft. esetén alapító okirata - elektronikus ellenjegyzéssel kell, hogy létrejöjjön, amelyet az alapítók és az ügyvéd is elektronikusan írnak alá.” - emelte ki Hegedüs Márton.