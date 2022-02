Az Ukrajnában történt események miatt a magyarok egy része komolyan aggódni kezdett. "Legyen érvényes az útleveled, és legyen nálad elegendő készpénz, ha indulni kell" - tanácsolják egyre többen a szomszédos országban történt események után. Aki ugyanis nem indul útnak időben, az lehet, hogy már nem tudja elhagyni az országot, ha baj van. Készpénz alatt persze nem csak a forintot, hanem a valutát is értik ilyenkor az emberek.

A valutaváltóknál is megélénkült a forgalom múlt csütörtök óta - mondta a Napi.hu-nak Taraczky Andrej, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) alelnöke. "Csütörtök óta érezhető a feszültség a valutapiacokon is, egyrészt az árak emelkedtek történelmi csúcsokra, másrészt a kereslet élénkült meg a “klasszikus” valuták iránt" - mondja a szakember.

"Elsősorban az eurót és a dollárt keresik, de mellette a svájci frank és az angol font iránt megnőtt az érdeklődés. Pánikról nem beszélhetünk, de feszültségről bizonyos értelemben igen, hiszen az események egyik percről a másikra változtatják meg a helyzet megítélését, az újabb szankciók várható hatásait pedig még csak most próbálja kitalálni a piac. Készlethiányról nem beszélhetünk, fennakadást nem tapasztalunk, az Exclusive Change hálózatában eddig minden igényt ki tudtunk elégíteni és a következő hetekben is törekszünk erre" - tette hozzá Taraczky.

A kínálati oldalon is tapasztalható élénkülés, hiszen a történelmi szintek mindig beindítják a korábban felhalmozott valutatartalékok részleges forintosítását. Aki több tíz forinttal olcsóbban vásárolt amerikai dollárt, most szép haszon mellett válthatja vissza forintra. Az angol font esetében brexit előtti árfolyamok tértek vissza, így sokan élnek is az alkalommal, hogy az esetleg nem legtökéletesebben időzített befektetésükből így is nyereség mellett tudjanak kiszállni.

Az összegek változóak: nem több éves megtakarítások váltódnak át hirtelen valutára, hanem azoknak óvatosságból inkább csak egy része. A piacon egyelőre bíznak a konfliktus nem elhúzódó megoldásában.