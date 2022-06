Bár a magyarok számára kiemelten fontos, hogy költsenek az egészségükre, mégsem tudatosan teszik ezt, így évente több tízezer forintról is lemondhatnak. Az OTP Egészségpénztár megbízásából készült, reprezentatív felmérés eredményei alapján a hazai nagykorú lakosság 91 százaléka számára fontos, hogy félretegyen egészségügyi költéseire, a megkérdezettek 72 százaléka pedig rendszeresen költ is valamilyen egészségápoláshoz kötődő termékre. Mégis, csak a válaszadók 21 százaléka tagja valamelyik egészségpénztárnak.

A mintegy 4 millió személyi jövedelemadót fizető munkavállaló mindössze egynegyede tagja valamelyik egészségpénztárnak - mondta Kovács Tamás Attila, az idén 20 éves OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. Aki nem használja ki az évente akár 150 ezer forintos szja-visszatérítési lehetőséget, az pedig hatalmas ziccert hagy ki a szakember szerint. Az OTP Egészségpénztár piacvezető intézmény, 311 ezer tagja van, a befizetések összege tavaly meghaladta a 15 milliárd forintot, ebből 12,5 milliárd forint a tagok egyéni befizetése volt.

Sok pénz megy magánegészségügyre, és kevesen vesznek igénybe támogatást

Ez a töredéke annak, amit saját zsebből az emberek az egészségükre költenek, a legtöbb pénz olyan forrásból megy, amely után nincs állami támogatás. Ennek a paradoxonnak a feloldása közös felelősség:

a pénztáraknak, a munkáltatóknak, valamint a munkavállalóknak egyaránt feladata, hogy tegyen annak érdekében, hogy javuljon a hazai lakosság tudatossága, ha az egészségügyi költésekről van szó. A pénztáraknak a szolgáltatásaikat kell fejleszteniük, a munkáltatóknak érdemes támogatni dolgozóik egészséges életmódját, a munkavállalóknak pedig megtalálni a számukra optimális megtakarítási formát

– tette hozzá Kovács Tamás Attila.

Az OTP Egészségpénztár tagjai 2021-ben összesen 15 milliárd forintnyi befizetést használtak fel, amiből több, mint 4 milliárd forintot különböző magánegészségügyi célokra költöttek. Ez öt év alatt több, mint kétszeres bővülést jelent. Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója is megerősítette, hogy bár valóban nőtt az egészségpénztári juttatásból fizetett összegek nagysága, a legtöbben továbbra is saját zsebből fizetik a kezeléseket.

„A Budai Egészségközpont egyéni bevételeinek kétharmadát továbbra is saját zsebükből fizetik a páciensek, a biztosítói és egészségpénztári finanszírozás aránya az utóbbi három-négy évben stabilan 30-35 százalék között alakult. A kialakult paradox helyzet feloldása a szektor minden szereplőjének érdeke, de ehhez konstruktív párbeszédre, valamint a szolgáltatók részéről folyamatos digitális fejlesztésekre szükség. Emellett számunkra, ahogy eddig is továbbra is a beteg biztonsága és megfelelő ellátása lesz az elsődleges szempont”.

A digitalizáció sokat számít

A járványidőszak lökést adott a digitális fejlesztéseknek, és ez a lendület a pénztári szektort is érintette. A tavalyi évben az OTP Egészségpénztárhoz érkező egyéni befizetések több mint 20 százaléka már mobileszközökön keresztül érkezett. A szektort érintő trendek kapcsán Takács Domokos, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője kiemelte:

„Az elmúlt években szinte valamennyi területet elérte a digitalizáció folyamata, így a béren-kívüli juttatásokhoz és az öngondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat is fejlesztettük, az ügyfelek számára kényelmesebbé, átláthatóbbá alakítottuk, megtéve az első lépéseket az okos-cafeteria felé. Ennek a törekvésnek sikerét és fontosságát igazolja, hogy az OTP Egészségpénztárhoz online felületeken keresztül érkező egyéni befizetések összege több, mint 25 százalékkal emelkedett 2020 és 2021 között.”

Az OTP Egészségpénztár 2021-ben mind befizetések, mind a felhasználás terén rekordévet zárt, az idei év első eredményei pedig szintén pozitív képet mutatnak. A befizetések összege 2022 első negyedévének végéig elérte a 3,6 milliárd forintot.

A pénztár arra számít, hogy az egészségtudatosság és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tudatosság fejlődésével a következő években újabb rekordok születhetnek az egészségügyi öngondoskodás terén.