A rezsicsökkentés változásának bejelentése után rendkívüli terhelés van a vállalat ügyfélszolgálatán. A problémát a lap szerkesztőségében is észlelték egy számlabefizetés kapcsán, illetve az MVM Next Facebook-oldalára érkezett néhány komment is megerősíti - van, aki be se tud lépni.

Egyes feltételezések szerint többen a rezsicsökkentés korlátozásának bejelentése után a saját fogyasztásuk mértékére kíváncsian próbálhatnak belépni a rendszerbe.

A kormányinfón elhangzottak szerint a sávhatár az áramnál havi 210 kWh, gáznál pedig 144 köbméter. Ez évente 1729 köbméter gázt jelent, és 2523 kilowattóra áramot. Ha tehát valaki ennél többet fogyaszt, annak a többletet már piaci áron kell kifizetnie - írta a lap.