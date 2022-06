Úgy tűnik, lehetőséget ad az értelmezésre a kormány hét végén megjelent, új rezsiszabályozása. A hétvégén döntött úgy a kormány, hogy ezentúl piaci árat kell fizetniük az energiáért a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak is, ez pedig érzékenyen érinti mindkét csoportot. A Népszava szerint a szombati határozat alapján a kormány több százezer hazai vállalkozást hatósági energiaár helyett annak többszörösére rúgó piaci tarifák megfizetésére kötelezhet.

Eddig például mintegy 30-40 ezer kedvezményezett vállalkozás volt, most ennek vége, Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára épp ezért jelentős áremelésre, illetve akár csődhullámra is számít - mondta az RTL Híradónak. Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András pedig azt mondta: ez is az embereket érinti elsősorban, hiszen például egy önkormányzati világítás, amely mostantól drágább lesz, az átlagpolgároknak világítja meg az utat. A polgármester szerint elvárható lett volna, hogy egyeztet a településekkel a kormány a döntés előtt. Most szükség lenne, hogy a korábbiakhoz képest plusz forrásokhoz juthassanak az önkormányzatok.

Most mi van?

A Népszava szerint a szombati kormányhatározat ellentétes a kabinet tavaly novemberben meghirdetett rezsielveivel. A kormányhatározat által sugallt helyzettel szemben a valóság ugyanis az, hogy Magyarországon meghatározott mérőóra-teljesítmény alatt vállalkozások százezrei évtizedek óta jogszerűen vételeznek egyetemes szolgáltatási áron villamos energiát és földgázt.

Az érintett vállalkozások ugyanakkor szintén vásárolhatnak „piaci” áron energiát. Ezzel a joggal a cégek jó része az elmúlt fél évtizedben élt is, mivel ekkor a piaci árak jellemzően az „egyetemesek” alatt álltak. Egész tavaly tavaszig, amióta a tőzsdei – piaci - energiaárak a többszörösükre ugrottak. Így azok a vállalkozások, amelyek korábban piaci szerződést kötöttek, igyekeztek „visszamenekülni” az egyetemes tarifa alá. Ebben akadályt jelenthetett a korábbi szerződések éves hatálya.

Vélhetően a rezsicsökkentés egyre nagyobb állami költségei miatt a kormány már tavaly megvonta az állami intézmények egyetemes energiatarifa-jogát, piaci vásárlásra kötelezve e kört. Bár a hazai cégekre vonatkozó hasonló döntés ez utóbbi folyamatba illeszthető, a kormányhatározat ama sugallata, hogy cégek jelenleg visszaélésszerűen vásárolnának egyetemes tarifán energiát, teljességgel légből kapott.