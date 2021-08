Ne próbáld ki otthon - sok izraeli kutató ezzel a címmel adta volna ki azokat a kutatási eredményeket, amelyek megállapították: a SARS-CoV-2 fertőzés után kialakuló természetes immunvédelem lényegesen nagyobb védelmet nyújt a világon dominánssá váló delta-variánssal szemben, mint a Pfizer-BioNTech vakcina két adagja. A tanulmány az emberi immunrendszer erejét mutatja, de a fertőző betegségekkel foglalkozó szakértők hangsúlyozták, hogy a Covid-19 elleni vakcinák mindazonáltal továbbra is nagymértékben védenek a súlyos megbetegedések és a halálozás ellen. Figyelmeztetnek arra, hogy a nem beoltott emberek szándékos "önfertőzése" rendkívül kockázatos lenne.

Nem szeretnénk, ha az emberek azt mondanák: "Rendben, megyek és megfertőződök, tartok egy fertőzéses bulit"

- mondta a Science-nek Michel Nussenzweig, a Rockefeller Egyetem immunológusa, aki a SARS-CoV-2 elleni immunválaszt kutatja - fontos kiemelni, hogy a most publikált kutatásban nem vett részt. A szakértő szerint ez a hozzáállás azt eredményezné, hogy valaki meghalhat emiatt.

A kutatók azt is megállapították, hogy azok az emberek, akik korábban SARS-CoV-2 vírussal fertőződtek, majd kaptak egy adagot a Pfizer-BioNTech hírvivő RNS (mRNS) vakcinájából, nagyobb védettséget mutattak az újrafertőződéssel szemben, mint azok, akik egyszer már megfertőződtek a vírussal, de még nem kaptak védőoltást. Az új munkának köszönhetően új alapra helyeződhet a vita arról, hogy a fertőzésen átesettek mindkét adag Pfizer-BioNTech vakcinát vagy a Moderna hasonló mRNS-vakcináját kapják meg, vagy elég a számukra egy dózis is.

Az oltási kötelezettség nem feltétlenül mentesíti azokat, akiknek már volt SARS-CoV-2 fertőzésük, és a jelenlegi amerikai ajánlás szerint teljes körűen be kell oltani őket, ami két mRNS-dózist vagy a J&J adenovírus alapú vakcinájából egyet jelent. Egyes tudósok szerint azonban egy mRNS-adag is elegendő lehet. Más országok, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Izrael pedig csak egy adag vakcinát adnak a korábban fertőzötteknek.

Lenyűgöző az immunrendszer, de kiszámíthatatlan ki hal meg

A tanulmány, amelyet a világ egyik legjobban beoltott országában, Izraelben végeztek, több tízezer egészségügyi adatait vizsgálta, feljegyezve fertőzéseiket, tüneteiket és kórházi kezeléseiket. Olyanokat vizsgáltak, akik a június 1. és augusztus 14. közötti időszakban szorultak kórházi ellátásra, amikor már a delta-változat volt a domináns Izraelben. A kutatás vezetői szerint ez az eddigi legnagyobb valós megfigyeléseken alapuló tanulmány, amely összehasonlította a SARS-CoV-2-vel szembeni természetes és a vakcinával kiváltott immunitást.

A kutatás lenyűgözte Nussenzweiget és más tudósokat, akik áttekintették az eredmények pénteken, a medRxiv oldalon közzétett még nem elbírált eredményeit. "Ez egy tankönyvi példa arra, hogy a természetes immunitás valóban jobb, mint a védőoltás" - mondja Charlotte Thålin, a Danderyd Kórház és a Karolinska Intézet orvosa és immunológus kutatója, aki a SARS-CoV-2 elleni immunválaszokat tanulmányozza. "Tudomásom szerint ez az első alkalom, hogy [ezt] valóban a Covid-19 kapcsán mutatták ki" - magyarázta a mérés jelentőségét.

Thålin és más kutatók mégis hangsúlyozzák, hogy a nem beoltott emberek szándékos összefertőzése jelentős kockázatot jelentene: a súlyos megbetegedés és a halál, illetve a hosszú Covidnak nevezett betegség elhúzódó, jelentős tünetei komoly veszélyt jelentene rájuk. A tanulmány a természetes immunitás előnyeit mutatja be, de "nem veszi figyelembe, hogy mit tesz ez a vírus a testtel, hogy eljusson idáig" - mondja Marion Pepper, a seattle-i Washingtoni Egyetem immunológusa. A koronavírus már több mint 4 millió ember halálát okozta világszerte, és vannak olyan aggodalmak, hogy a delta- és más SARS-CoV-2-változatok halálosabbak, mint az eredeti vírus. Azt is fontos jelezni, hogy voltak országok, amelyek a fertőzés révén kialakuló nyájimmunitásra játszottak: a megoldás Svédországban megbukott, de az Egyesült Királyságban is.

Azért az adatminőség sem tökéletes

Az új elemzés a Maccabi Healthcare Services adatbázisára támaszkodik, amely mintegy 2,5 millió izraelit tart nyilván. A tanulmány, amelyet Tal Patalon és Sivan Gazit vezetett a KSM-nél, a rendszer kutatási és innovációs részlegénél, két elemzésben megállapította, hogy a januárban és februárban beoltott emberek júniusban, júliusban és augusztus első felében hatszor, illetve 13-szor nagyobb valószínűséggel fertőződtek meg, mint a korábban a koronavírussal megfertőződött, nem beoltott emberek. Az egyik elemzésben, amelyben több mint 32 000 egészségügyi ellátásban részesülő személyt hasonlítottak össze, az oltottak körében 27-szer nagyobb volt a tüneteket okozó Covid-19 kialakulásának kockázata, és nyolcszor nagyobb a kórházi kezelés rizikója.

"A különbségek óriásiak" - mondja Thålin, bár figyelmeztet, hogy az összehasonlításokhoz elemzett fertőzések és egyéb események számai "kicsik" voltak. Például a 32 000 fős elemzésben a magasabb kórházi kezelési arány mindössze nyolc kórházi kezelésen alapult a beoltott csoportban és egy a korábban fertőzött csoportban. A 13-szoros megnövekedett fertőzési kockázat ugyanebben az elemzésben pedig mindössze 238 fertőzésen alapult a beoltott populációban, ami a több mint 16 000 ember kevesebb mint 1,5 százaléka, szemben a 19 újrafertőződéssel a hasonló számú, egyszer már SARS-CoV-2-vel fertőzött emberek körében.

Izraeli oltókampány még az év elejéről. Kép: AFP

A vizsgált kohorszban senki sem halt meg, aki újra megfertőzödött a koronavírussal - ami megakadályozta a halálozási arányok összehasonlítását, de egyértelmű jele annak, hogy a vakcinák még mindig félelmetes pajzsot nyújtanak a súlyos betegségekkel szemben, még ha nem is olyan jó, mint a természetes immunitás. Ráadásul a természetes immunitás korántsem tökéletes: bár a SARS-CoV-2 újrafertőzései ritkák, és gyakran tünetmentesek vagy enyhék, mégis súlyosak lehetnek.

A gyógyultak oltása szinte teljes pajzsot jelent

Egy másik elemzésben a kutatók több mint 14 000 olyan embert hasonlítottak össze, akiknek SARS-CoV-2 fertőzését laboratóriumi vizsgálattal igazolták, és még mindig nem voltak beoltva, és ugyanennyi korábban fertőzött embert, akik később kaptak egy adag Pfizer-BioNTech vakcinát. A kutatócsoport megállapította, hogy az oltatlan csoportban kétszer akkora volt az újrafertőződés valószínűsége, mint az egyszeri oltásban részesülőknél.

"Továbbra is alábecsüljük a természetes fertőzéses immunitás jelentőségét ... különösen, ha [a fertőzés] friss" - mondja Eric Topol, a Scripps Research orvos-tudósa. "És amikor ezt egy adag oltóanyaggal erősítjük, olyan szintre emeljük, amit jelenleg a világon semmilyen oltóanyaggal nem tudunk elérni" - vonta le a következtetést a kutatási eredmények alapján.

Nussenzweig szerint a korábban fertőzött, beoltott embereknél kapott eredmények megerősítik a Nature és az Immunity című folyóiratokban a Rockefeller Egyetem más kutatási eredményeit is. Nussenzweig úgy véli, ezek azt mutatják, hogy a SARS-CoV-2 ellen természetes immunitást kialakító, majd beoltott emberek immunrendszere kivételesen széles körű és erős antitesteket termel a koronavírus ellen. Az előzetes nyomtatásban például arról számoltak be, hogy a korábban fertőzött, majd mRNS-vakcinával beoltott emberek vérében olyan antitestek voltak, amelyek semlegesítették egy másik, az emberre ártalmatlan vírus fertőzőképességét, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a koronavírus tüskefehérjének egy olyan változatát termelje, amely 20 ismert mutációt tartalmaz. A beoltott és a természetes úton fertőzött emberek antitestje erre nem volt képes.

Nem tökéletes, de hasznos

Ami az izraeli orvosi nyilvántartási tanulmányt illeti, Topol és mások több korlátra is rámutatnak, például a retrospektív elemzés eredendő gyengeségére egy olyan prospektív tanulmányhoz képest, amely rendszeresen megvizsgálja az összes résztvevőt, mivel időben előrehaladva követi az új fertőzéseket, a tüneti fertőzéseket, a kórházi kezeléseket és a haláleseteket.

Fontos lesz látni, hogy ezeket az eredményeket meg lehet ismételni vagy a jövő eredményei cáfolják majd

- mondta Natalie Dean, az Emory Egyetem biostatisztikusa.

"A tanulmány legnagyobb korlátja az, hogy a [SARS-CoV-2 fertőzésre való] tesztelés még mindig önkéntes - ez nem része a tanulmánytervnek" - magyarázta problémáit Ez azt jelenti - mondja -, hogy az összehasonlításokat megzavarhatja, ha például a korábban fertőzött emberek, akiknél enyhe tünetek jelentkeztek, kisebb valószínűséggel vizsgáltatják magukat, mint a beoltott emberek, talán azért, mert azt hiszik, hogy immunisak.

Nussenzweig csoportja olyan adatokat tett közzé, amelyek szerint a SARS-CoV-2 fertőzésből felépült embereknél akár 1 évig is egyre több és egyre többféle koronavírus elleni antitest fejlődik. Ezzel szemben, mondja, a kétszer oltott embereknél a második adag beadása után néhány hónappal megszűnik "a teljes memóriaantitest-komplexum ereje vagy az [antitest-] spektrum kifejlődése".

Számos fertőző betegség esetében a természetes úton szerzett immunitás közismerten erősebb, mint a vakcinával kiváltott immunitás, és gyakran egy életen át tart. Más koronavírusok, amelyek a súlyos betegségeket okoznak, így az eredeti SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) és a közel-keleti légzőszervi szindróma (MERS) erőteljes és tartós immunválaszt váltanak ki a megbetegedés után. Ugyanakkor számos más humán koronavírus, amelyek általában nem okoznak több panaszt egy megfázásnál, rendszeresen újrafertőzik az embereket.

A brit variánsnál ez nem volt igaz

A korábban brit- (vagy kenti), most már béta-variánsként emlegetett törzsnél viszont azt tapasztalták, hogy az könnyen újrafertőzi azokat, akik az eredeti vadtörzstől már egyszer megbetegedtek. Egy év elején, a Lancetben publikált brit kutatás azt mutatta, hogy 2020. szeptember 28. és december 27. között 36 920 pozitív koronavírus-fertőzött között találtak 249 újrafertőzést azonosítottak.

Az újrafertőződések előfordulása pozitívabb korrelációt mutatott az esetek általános regionális növekedésével, ami arra utalt a kutatók szerint, hogy a B.1.1.7 mellett könnyen újra lehetett fertőződni, ami nem tért el az eredeti vadtörzs esetében tapasztalható újrafertőződési kockázattól. A vakcinák viszont azonos mértékben voltak hatékonyak a béta-variáns és az eredeti SARS-CoV-2. ellen is.