Három, korosztályos alapon kialakított kategóriában is értékes nyereményekkel díjazza a zsűri a legjobbakat a Magyarország első természettudományos mese- és novellaíró pályázatára beadott munkák közül. A "TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek" elnevezésű kezdeményezés célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, erősítése oly módon, hogy a tanulók írói erényeiket is megcsillogtathassák - közölték a pályázatot kiírók.

Egy történet sokkal jobban megmarad, mint egy képlet – indokolja Rakota Edina kémiaszakos középiskolai tanár, miért lehet ténylegesen hatásos ez az újszerűnek számító megközelítés. A pedagógus saját tanári gyakorlatában is többször ért el látványos eredményeket a tudományos tények és a történetmesélés eszközeinek megfelelő elegyítésével. Hasonló véleményen van ifj. Szántay Csaba, a Richter Gedeon kutatóprofesszora, a pályázat zsűrijének tagja, aki úgy véli: „A természettudományok tanulása és művelése nemcsak ismeretszerzésről szól, hanem egy gondolkodásmódról, mi több, a világhoz való hozzáállásról. Ebben a tekintetben a mese ezer szálon kötődik a természettudományokhoz.”

QP | Quality Placement

Abban, hogy a gyerekek, fiatalok megszeressék az iskolában sokak szemében „mumusnak” számító kémiát, fizikát, biológiát, földrajzot, vagy a természet, illetve környezetismeretet, elévülhetetlen a szerepe a felnőtteknek. Holtzer Péter, az Szabó Szabolcs Alapítvány elnöke úgy véli: a gyerekek attól kedvelhetik meg a természettudományokat, ha otthon látják a szülői példát, vagy látnak egy kitűnő tanárt. A tanárokat és a szülőket is arra buzdítják: támogassák és segítsék a gyerekeket abban, hogy megírják és be is adják pályaműveiket a tettmesepalyazat.hu oldalon, legkésőbb a 2021. október 13-án lejáró határidőig.

A pályázat abból a szempontból is sajátságos, hogy nem csupán a kategóriák nyertesei számíthatnak elismerésre: „a pályázók műveiből válogatott gyűjtemény készül majd, amellyel a jövő diákjait, kutatóit, természettudósait és nem utolsó sorban tanárait is szeretnénk inspirálni – közölte Pellioniszné Paróczai Margit, a Richter Gedeon támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője.

A Döbrentey Ildikó meseíró és Levente Péter színművész fővédnökségével létrejött mesepályázat szervezői azt remélik, a kezdeményezéssel erőteljesebb általános figyelmet és némi pluszlendületet kaphat a hazai természettudományos képzés. Ez – a hazai közoktatásban betöltött szerepén túl – a magyarországi kutatási, fejlesztési és innovációs terület középtávú szakember-utánpótlásában is meghatározó jelentőségű.