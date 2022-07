Még több termékére vezetett be Clubcard-árakat a magyarországi Tesco. Az áruházlánc immár hetente több száz árucikket kínál kedvezménnyel a hűségkártyával rendelkezőknek. Így – a kosár összetételétől függően – a húségkártya-tulajdonosok így akár 20-30 százalékkal is olcsóbban vásárolhatnak.

A jelenlegi inflációs környezet kihívásokat jelent a háztartásoknak, ezért is segítjük őket abban, hogy a lehető legkedvezőbb áron vásárolhassanak be. E lehetőséget az ukrajnai menekülteknek is felkínáljuk, akik hosszabb távú itt tartózkodás esetén jól ki tudják használni a kedvezményes árakból fakadó előnyöket. A nyugdíjasok pedig keddenként további 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat – mondta Szilva Mónika, a Tesco-Global Zrt. vásárlási élményért felelős igazgatója.

A hűségkártya-programban a kedvező árakon túl a vásárlók minden elköltött 100 forint után 1 pontot kapnak, amelyet a kiskerlánc az aktuális pontgyűjtési időszak végén pénzutalványokra vált, amelyek a vásárlások során használhatók fel.

Emellett a cégnél működik az Árgarancia program is. Az abban szereplő választék több mint 600 termékből áll, amelyek árát minden héten összehasonlítják a versenytársaknál érvényes árakkal, és vállalják, hogy a legalacsonyabb szinten tartják. Ha ezeket az árucikkeket máshol mégis olcsóbban lehet megvenni, a Tesco visszafizeti a különbözetet.