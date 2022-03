Az újabb üzemanyagpiaci döntések kapcsán most sem történt semmilyen szakmai egyeztetés – magyarázta Holoda, aki szerint az első „egyeztetésen” sem történt megegyezés, mindössze a találkozóval megbízott államtitkár felolvasta a hat pontot, amit a témában a kormány üzent. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, ahol ismertette azt a hat pontot, amivel senki nem értett egyet - hangzott el a műsorban.

A kormányban azt gondolják, ha 20 forintért veszek valamit és 20 forintért továbbadom, akkor nincs rajta veszteség. Márpedig a kiskereskedőnek fenn kell tartani a vállalkozását és a benzinkutat is. A kabinetnél viszont nem is gondolták, hogy a kutak működésének egyéb költségei is vannak.

A volt helyettes államtitkár úgy tudja, a benzinkutasok képviseletétől a kormány csütörtökig kapott türelmi időt, hogy a jogos elvárásra pozitív választ adjon. Ellenkező esetben 24 órára leállnak a benzinkutak. Ez pedig egy jóval komolyabb figyelmeztetés lesz annál, mint amit jelenleg a kormány gondol a helyzetről, hogy minden egyeztetés nélkül hoz döntéseket és már be is jelenti a hivatalos közlönyben.

Az energetikai szakértő több mint abszurdnak tartja, hogy miután a hazai benzinkutak megközelítően 670 milliárdot termelnek évente és ennek mintegy a felét, 300 milliárdot befizetik a költségvetésbe, senki sem kéri ki a véleményüket a megélhetésüket érintő alapvető kérdésekben – nyilatkozta Holoda Attila.