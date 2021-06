A pandémiát túlélő vállalkozások megerősödését és a hosszú távú piaci tervezést is segítené egy rugalmas állami piacvédelem, amelyre éppen most van a legnagyobb szükség. Az ipartestület azt szeretné megakadályozni, hogy a más ágazatban megerősödött, tőkeerős, nem szakmai befektetők tönkretegyék a még talpon lévő, magas színvonalon teljesítő vendéglátósokat.

Piaci versenyre ugyanis csak egészséges piaci körülmények között van lehetőség, a pandémiában meggyengült vendéglátás helyzete azonban nem ilyen.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Még mindig nagy veszélyben a vendéglősök

Ezért azoknak a talpra állását ágazaton belül is segíteni kellene, akiknek a veszteségei az elmúlt időszakban az átlagnál súlyosabbak voltak, de nem a saját hibájukból – idézi a lap az ipartestület elnökét. Az általa felvázolt, mindezek mellett vagyoni joggal felérő, örökölhető és továbbértékesíthető megoldás más területeken sem ismeretlen, sőt, a harmincas években ennek alapján működött a vendéglátás. Most is fontos lenne egy speciális szabályozás – különösen Budapesten – az MVI elnöke szerint.

A fővárosi vendéglátásban máris kritikus a munkaerőhelyzet, ezért azok az éttermek, amelyek eddig nem tudtak kinyitni, feltehetően nagyon nehezen kezdhetik el a munkát. A budapesti üzletek 50-60 százaléka van nyitva, jókora területi eltérésekkel.

A szakácsok, felszolgálók, mosogatók vagy más munkára szerződtek időközben, vagy a Balatonra, ahol több száz üzlet nyitott meg nemrég a főszezonra készülve, amely várhatóan az idén is erős lesz.