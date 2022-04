A cég még 2020-ban bejelentette, hogy 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is, melyet elsősorban apukák vesznek igénybe, de például örökbefogadó szülők számára is elérhető.

ReConnect programjával pedig kimondottan olyan nőknek biztosít lehetőséget a vállalati kultúrába való visszatérésre a Vodafone, akik valamely okból úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a karrierjüket – például, mert saját vállalkozást indítottak, vagy néhány évig a gyereknevelésre szerettek volna koncentrálni, most viszont visszatérnének a munka világába.

A vállalat emellett rugalmas és hibrid munkaidőt is biztosít. Utóbbi egy olyan, személyre szabható keretrendszer, amely figyelembe veszi, hogy az egyes munkavállalóknak mások az igényei és a preferenciái. A hibrid munkarendben a munkavállaló eldöntheti, hogy távolról vagy az irodából kíván munkaidejének nagy részében dolgozni, és a munkaidejét is rugalmasan alakíthatja. Ez a keretrendszer arra is lehetőséget biztosít, hogy a munkavállaló a munkaidejét a családja időbeosztásával összehangolhassa.

A cég egy videót is készített anyák napja hetére, amelyben állásinterjúztató vezetőit gyerekek kérdezik arról, hogy mennyire családbarát a Vodafone.