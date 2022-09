Varga Zsolt írása

Bár a Vörösmarty tér új gazdája már Belváros önkormányzata a kormány jóvoltából, az Európa-szerte híres adventi vásárt továbbra is a főváros nonprofit cége, a Budapest Brand rendezheti meg a dolgok jelenlegi állása szerint.

Feltehetően azért, mert magát az V. kerületi önkormányzatot is meglepte, hogy más kiemelt budapesti közterületekkel együtt a hirtelen államosított tér ingyenes vagyonkezelői jogát is megkapta, és egyelőre nem nagyon tud mit kezdeni vele. Legalábbis a soron következő karácsonyi vásárra még nem lenne képes felkészülni, és azt saját apparátussal lebonyolítani. Marad hát a tavalyi szervező, a Budapest Brand.

A gyors váltás kapcsán a sajtó arról írt a nyáron, hogy ezek után a vásárok bérleti díját az V. kerület szabná meg és kapná meg. A Napi.hu információi szerint nem kis összegről van szó, csak a Vörösmarty téri adventi vásár esetében több százmillió forintról. Tavaly egyetlen pavilon bérleti díja már elérte a harmincmillió forintot. A vendéglátósok most attól tartanak, hogy idén még ennél is többet kérhetnek tőlük, mert már ketten tartják a markukat: a Budapest Brand és az V. kerületi önkormányzat.

A Belvárosi Önkormányzat érdeklődésünkre ezt írta:

„A tér tulajdonosi és vagyonkezelői jogának megváltozására vonatkozó törvény kihirdetését követően a tér üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetés az V. kerület és a főváros között késedelem nélkül, a kerület kezdeményezésére megkezdődött, és azóta is folyamatos. Ennek része a karácsonyi vásár megrendezésével kapcsolatos kérdés is, mivel a karácsonyi vásár megrendezésért korábbiakban felelős fővárosi cég, a Budapest Brand Zrt. az idei évre is megkérte, illetve 2022. július 7-én meg is kapta a fővárostól a közterület-használati engedélyt. Az engedély sorsáról, V. kerület általi megerősítéséről a feleknek 2022. október 8-ig kell megállapodniuk. Az V. kerület részéről a válaszunk megküldése időpontjában nem ismert olyan körülmény, amely miatt az idei vásárnak el kellene maradnia. Tudomásunk szerint a vásár megszervezését a cég megkezdte, illetve a pályázatokat 2022. július 14-én ki is írta. A megvalósításban való együttműködésre az V. kerület nyitott, annak lehetősége a Budapest Brand Zrt. számára adott.”

Lapunk arra is rákérdezett, hogy a tavalyhoz képest mennyiben változik az idei vásár, nagyságban, látványban és árban. A válasz alapján "a vásár megszervezésére, illetőleg megtartására vonatkozó szándékáról, a megtartással kapcsolatos körülményekről bővebb felvilágosítással a Budapest Brand Zrt. szolgálhat.” – írta a Belvárosi Önkormányzat.

A Budapest Brand azonban másképp gondolta. Először azzal hárítottak, hogy Faix Csaba vezérigazgató külföldön van szabadságon, ezért nem tudnak válaszolni, másodjára a folyamatban lévő tárgyalásra hivatkoztak.

Végezetül tettünk még egy kísérletet, hogy megtudjuk, a két fél között megkötendő megállapodás tartalmazni fogja-e majd, hogy a Belvárosi Önkormányzat részesül a karácsonyi vásárt rendező Budapest Brand hasznából. A Belvárosi Önkormányzat válasza rövid volt: „Az V. kerület és a főváros közötti egyeztetés folyamatban van. Mindezekre tekintettel a felmerült kérdései egyelőre nem időszerűek. Megértését köszönjük.”

