400 ezer magyar sújt a súlyos kór

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság a magyarországi Érszűkület Napot idén már ötödik alkalommal szervezte meg országszerte 6 helyszínen - idén a dohányzás, mint a legfontosabb módosítható kockázati tényező áll a figyelem középpontjában.

Az érszűkület, más néven perifériás verőérbetegség Magyarországon körülbelül 400 ezer embert érint, kimutatottan magas az ez okból végzett végtag amputációk száma.

Az alsó végtagi verőérszűkület sokáig észrevétlen maradhat, részben a tünetmentes kórformák, részben a hasonló tüneteket mutató egyéb megbetegedések miatt. A lábakban lévő erek szűkülete ugyanaz a betegség, mint a szívkoszorúserek vagy az agyi erek hasonló betegsége, így az okozott tünetek is hasonlóak. A szívkoszorúserek betegsége például mellkasi fájdalmat okoz, előbb terhelés közben később nyugalmi állapotban is, a legsúlyosabb következmény pedig az infarktus, a szívizomelhalás. Az alsó végtagi érszűkület hasonló tüneteket - fájdalmat - okoz a lábban, előbb terheléskor, majd már nyugalomban is fájdalom lép fel, a legsúlyosabb következmény pedig itt is a szövetelhalás, ami amputációt tehet szükségessé.

A keringészavar kimutatásának jelentősége tehát nem csak az alsó végtagi panaszokkal kapcsolatos. Az érintett betegek szív- és érrendszeri kockázata (szívinfarktus, agyi keringészavar, keringési betegségen alapuló halálozás bekövetkezése) rendkívül magas, így az érszűkület diagnózisának felállítása jelentősen befolyásolja a komplex megelőző stratégia kidolgozását.



Az alsó végtagi érszűkület legfontosabb kockázati tényezői: a kor, a magasvérnyomás-betegség, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség, de emellett a kockázat kapcsolatban áll az életmóddal (pl. dohányzás, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás), valamint örökletes tényezők is szerepet játszanak.

dohányzás a szervezet szinte minden szervét károsítja, számos betegséget okoz, és általában rontja a dohányzók egészségét. A dohányfüst több mint 7000 vegyi anyag halálos keverékét tartalmazza; ezek közül több száz ártalmas, és mintegy 70 rákot okozhat. A dohányzás az összes tüdőrákos halálozás mintegy 90, a krónikus obstruktív tüdőbetegséggel (COPD) összefüggő halálozás körülbelül 80 százalékát okozza. A dohányzás az érelmeszesedés minden megjelenési formájának kockázati tényezője, de nagyobb kockázatot jelent a perifériás verőérbetegség szempontjából, mint a koszorúér-betegség esetében.

Azok, akik abbahagyják a dohányzást, jelentősen csökkentik a betegség és a korai halálozás kockázatát. Bár az egészségügyi előnyök nagyobbak azok számára, akik korábban hagyják abba a dohányzást, bizonyított tény, hogy a leszokás minden korban előnyös.

A dohányzás "megszüntetésére" irányuló terápiák közé tartoznak a tanácsadás és a különböző gyógyszeres kezelések. Az egészségügyi szolgáltatóknak fokozniuk kell az erőfeszítéseket és segíteni a dohányzás abbahagyását, mivel ez a verőérbetegségek és különösen az érszűkület egyik igen fontos, módosítható kockázati tényezője!

