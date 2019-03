Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

9500 milliárd forint sem fedezné a brexitkárokat

A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés (brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg - írja az MTI.

Egybehangzó vasárnapi médiaértesülések szerint a kormányzó Konzervatív Párton és a kabineten belül is többen Theresa May miniszterelnök rövid időn belüli lemondásához kötnék az EU-val novemberben elért, a londoni alsóházban eddig kétszer is elutasított Brexit-megállapodást, a Downing Street azonban vasárnap cáfolta a készülő "puccsról" szóló sajtóbeszámolókat.

Philip Hammond pénzügyminiszter kijelentette: a megállapodás nélküli brexit nem szolgálná a brit nemzeti érdekeket, mivel már rövid távon katasztrofális töréseket okozna a brit gazdaságban, hosszú távon pedig szegényebbé tenné Nagy-Britanniát európai uniós szomszédainál.

Hammond elmondta: a költségvetésben van egy 26 milliárd fontos (9500 milliárd forintos) tartalék a megállapodás nélküli Brexit hatásainak enyhítésére, de hosszú távon ez sem fedezné a károkat.