A kisemberek tartják el az államot a cégek helyett

A magyar adórendszer a szélsőségek rendszere: miközben rekordmagas az áfakulcs, a társasági adó a térségben a legalacsonyabb. Sokkal több teher van a kisembereken, mint a régió más országaiban, bár fokozatosan javul a munkavállalók helyzete - derült ki a Mazars Magyarország 2020-as Közép-Kelet-Európai Adóbrosúrájának bemutatásából.

Ahogy azt Magyarországon is tapasztalhatják az adózók, a közép-kelet-európai régióban is egyre inkább az a trend, hogy a foglalkoztatást terhelő adók és hozzájárulások csökkennek, miközben a fogyasztásra kivetett adók nőnek. Különbség a környező országokhoz képest, hogy a hazai adórendszerben szélsőséges különbségek vannak az egyes adónemek között és az adóbevételek növelését leginkább az adminisztrációs rendszerek kötelező digitalizációjával érik el. Az elmúlt években számtalan bevallási forma került online felületre - idén júliusban a számlázás is digitális formára vált.

"A vizsgált 21 közép-kelet-európai ország célja a minél hatékonyabb adóbeszedés lett" - mondta Csizmadia Heléna, a Mazars adóigazgatója a kiadvány bemutatóján. Az elemzésből látszik, hogy ebben értek el sikereket, és az adóbeszedés javulása a legtöbb országban magával hozta a terhek csökkentését is, ami segítette a gazdasági növekedést. Az adóadat-szolgáltatás az elmúlt években jelentősen fejlődött a régiós országokban, és az országok közötti hatékonyabb együttműködéseknek köszönhetően javult az adatcsere is.

Adóoptimalizáló multik

A nagy technológiai cégek fejlettebb megoldásaik révén ügyesen használták ki a különböző állami adórendszerek közötti különbségeket. Ugyanakkor az OECD és az Európai Unió is fellépett az olyan adóoptimalizálás ellen, amivel nem ott adóznak egy-egy tevékenység után, ahol az történik. Az előbbi már 2013-ban döntött az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatos stratégiájáról, amit segítette, hogy az adóhatóságok is áttértek a digitális adminisztrációs rendszerekre, s ezzel javult a tagállamok egymás közötti információcseréje is.

Magyarország jól kezeli az ilyen megoldásokat. "Az adóhatóság nem csak megköveteli az ilyen folyamatokra való átállást, hanem eszközt is ad a társaságoknak ehhez" - említette Csizmadia, aki szerint jó példa erre, hogy az online számlázáshoz például mobilapplikációt fejlesztett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóalanyoknak. A szakértő üdvözlendőnek tartja azt is, hogy az adminisztrációs átállások már nem jelentenek komolyabb bürokratikus terheket, mint az történt az Ekáer bevezetésekor.

Gyerek nélkül sereghajtók

Jól látszik a magyar adórendszer kétarcúsága, ha a költségvetési bevételeket vizsgáljuk: a társadalombiztosítási járulékok 2020-ra tervezett befizetései megközelítik az 5500 milliárdot, ahogy a személyi jövedelemadó része is 2500 milliárdosra rúg. Eközben a társasági adóból várt büdzsébevételek aránya az 500-600 milliárd forintos tartományban mozognak.

Ha a munkáltató Magyarországon 100 ezer forint nettót akar kifizetni egy dolgozónak, akkor az 179 ezer forint költséget jelent a számára. Így az adóék 44 százalékos, ami a régióban példátlanul magas. A családi adókedvezmények nyomán más lesz a helyzet viszont, ha háromgyermekes munkavállalók esetében vizsgáljuk a terheket: a munkavállalói terhek erodálódnak, így a harmadik legmagasabb nettót vihetik haza a magyarok - derült ki Csizmadia Heléna ismertetéséből.

Ennél jobban vagy hasonlóan jól csak Csehországban és Koszovóban járnak a gyermekvállalók. Ehhez azonban hozzátartozik az is, hogy az adó- és kedvezményrendszerek államonkénti eltérései miatt máshol a bérre érkező pótlékok miatt jobb lehet a helyzet - például Franciaországban -, ha itthon az adóbefizetési kötelezettség alacsonyabb is.

A 2020-as Adóbrossúráról A Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat idén nyolcadik alkalommal jelenteti meg régiós kutatását, amely 21 ország aktuális adózási információit mutatja be. Az adórezsimek egymáshoz és az előző évekhez viszonyított változásainak összefoglalása és azok átfogó elemzése, illetve a hosszú távú tendenciák feltárása segíti a vállalatokat beruházási döntéseik meghozatalában. Az idei kiadványban a visegrádi négyek mellett szerepelnek Délkelet-Európa országai, Oroszország, Ukrajna, valamint a balti államok is.

Árnyaltabb kép

Árnyalja még a képet az is, hogy ha havi bruttó 2000 eurós bérek esetében vizsgáljuk az adóéket: itt ugyanis kijön a különbség a progresszív és a hazai egykulcsos, 15 százalékos szja-rendszerek között. Így Magyarországnál nagyobb adóék figyelhető meg Horvátországban, Szlovéniában, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában vagy Szerbiában. Az már világnézeti kérdés, hogy a többkulcsos, a magasabb fizetésekre magasabb adót kirovó rendszereket tekintjük-e igazságosabbnak.

A 44 százalékos alap adóék viszont kimagaslóan magas világszinten is. Összehasonlításképpen az Egyesült Államokban ez 29,75, Svájcban 22 százalék. Fontos hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy a munkavállalói befizetési kötelezettségek a magasak. A munkáltatói bérjárulékok tekintetében Magyarország csak 2020-ra érte el a régiós átlagot. Ez a szociális hozzájárulási adó csökkentésének köszönhető. A válság miatt előrehozott - már 2020. július 1-jétől hatályos - további két százalékpontos csökkentéssel még versenyképesebbé válik a hazai munkáltatói bérköltségarány.

Nőnek a bérek

A bérnövekedés - a járvány előtti időszakig - az egész térségre jellemző volt. Magyarországon a 2017-től kezdődő fokozatos, átlagosan 8 százalékos minimálbér-növekedése beillik a régiós trendekbe. Euróban kifejezve jelentős minimálbér-emelkedés volt tapasztalható Ukrajnába és Romániában, miközben Bulgáriában nőtt a legnagyobb mértékben, több mint 30 százalékkal. A teljes képhez tartozik, hogy a növekedésben a nemzeti valuták árfolyamváltozása is szerepet játszhatott.

Ez az emelkedés elsősorban hatékonyabb a digitális adóbeszedésnek köszönhető. Az áfarés - vagyis a tényleges áfabevétel és a becsült adóalap alapján elméletileg beszedhető összeg közötti különbség - az elmúlt években jelentősen csökkent Magyarországon. A 2011-es 28 százalék körüli szintről az elmúlt években közel 20 százalékra esett már 2015-re. Ez már az uniós körüli szint és jobb mint a többi visegrádi országban.

Az áfa az adófilozófiában

Az áfa esetében tetten érhető az a filozófia, hogy a magyar kormány a fogyasztási adóktól várja a nagyobb bevételt. A rekordmagas, 27 százalékos kulcs mozdíthatatlannak látszik, miközben a régióban 20 százalék az átlag. A hazaihoz hasonló forgalmi kulcs Horvátországban van, ahol ez a teher 25 százalékos, itt viszont érezhető a törekvés a csökkentésre: ha nem jön idén a koronavírus-járvány, akkor 1 százalékpontos lenne a csökkenés - jelezte Csizmadia az értékelésében.

Régiós szinten a magyarországi társasági adó normál mértékénél (9 százalék) magasabbak vannak csak: az átlagos mérték 16 százalék. Teljesen más utat jár Szlovákia, ahol az áfa csak 20 százalék, amit felülmúl a 21 százalékos taószint, vagyis itt inkább a céges jövedelmeket terheli a rendszer, valamint tőkekivonási és forrásadók is vannak a tőkejövedelmekre. Ilyet Magyarország és Litvánia nem alkalmaz a térségben.

Kérdés, mi marad a járvány után

A koronavírus-járvány miatt sok változás történt az adószabályoknál rendkívüli intézkedésként, hogy segítséget kapjanak a gazdasági szereplők - mondta el H. Nagy Dániel a Mazars adóigazgatója, aki szerint a kormányzatok a költségvetési bevételeik tervezésekor elsősorban a lakossági fogyasztás növekedésére építettek, amelyet most biztosan átszab a válsághelyzet. Kiemelte, hogy a kurzarbeit-megoldások (munkaidő-csökkenés esetén a kormányok átvállalják a bérköltségek egy részét) jelentősen befolyásolhatják ezt, valamint az elengedett, csökkentett munkáltatói bérterhek is átírják a büdzséket.

Érdekességként H. Nagy kiemelt még egy magyar sajátosságot. A magyar kormány a multinacionális vállalatok szolidaritási hozzájárulásának nevezte, hogy kereskedelmi különadót vezettek be. Ráadásul azt is két körben: először ideiglenesen a veszélyhelyzetre hivatkozva egy rendeletben, majd hosszabb távra is kőbe vésve egy törvényben. Miközben Lengyelország tervezte egy ilyen bevezetését, de a járvány miatt végül megkímélte tőle a társaságokat.

"A befektetők számára ez nem okozott meglepetést, ugyanis azt lehetett tudni, hogy a magyar kormány, ha megteheti, akkor meglépi a különadók bevezetését" - értékelte a szakértő a lépés várható hatását.