Asszonyhitel: újabb fontos részletek derültek ki

A fiatal házasok gyermekvállalását segítő intézkedés júliustól lép életbe, a részleteket tartalmazó kormányrendelet kidolgozása most van folyamatban - most újabb részletekről számolt be a HR Portal.

A Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) felvetette azt a lehetőséget a kormánynak, hogy amennyiben az érintett házaspár orvosilag igazolja, hogy a gyermekvállalás egészségügyi okból (például meddőség) maradt el, akkor az ügyfelek mentesülhessenek a piaci kamatok jövőbeni megfizetése alól is - tudta meg a portál.

Ha orvosilag igazolják, hogy a gyermekvállalás egészségügyi okból maradt el, akkor az igénylők a járási hivatalnál méltányosságból kérelmezhetik a törlesztési feltételek elnehezülése alól mentesülést. Ez most praktikusan a korábban felvett kamattámogatás egy összegben való visszafizetésére vonatkozik, azonban a tárca azt is felvette - ez jelenleg döntésre vár - azt a lehetőséget is, hogy a piaci kamatok jövőbeni megfizetése alól is mentesülhessen az ügyfél - derült ki a tárca válaszából.

A kormányfő által belengetett hétpontos akcióterv része az is, hogy azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadóra (szja) fizetés alól. A HR Portal ennek kapcsán arra kérdezett rá, hogy mi történik azzal az anyával, aki jogosult lenne az szja-mentességre (legalább négy gyereke van), de olyan foglalkoztatási formában dolgozik, amely után nem vonnak le tőle szja-t?

Ez jelenleg még nincs véglegesen eldöntve, de mivel a mentesség csak a szja terjed ki, más adózási formákra, adónemekre (kata, eva) nagy valószínűséggel nem terjed majd ki. Ezek a normál feltételekhez képest így is lényegesen kedvezőbb közteherfizetési kötelezettséggel járnak - írta válaszában az EMMI.