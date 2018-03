Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ekkor térhet vissza a tél - megszólalt az OMSZ

A Kárpát-medence időjárását továbbra is egy nyugat-európai ciklonrendszer alakítja. Kedden gyengébben és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek, és a hőmérséklet csúcsértéke még a sokéves átlag felett alakul - írja honlapján . Egyre biztosabbnak látszik azonban, hogy a hétvégén újra hidegebb idővel és hóval kell számolni.

Kedd estig a legtöbb helyen hosszabb időre is kisüt a nap, este az ország délnyugati harmadán lesz a legtöbb felhő. Napközben helyenként - főként délen - eső, zápor is kialakul, estefelé délnyugaton egy-egy zivatar is lehet. Többfelé megélénkül, a délnyugati és északkeleti területek kivételével megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet kora délután 11 és 17, késő este 6 és 11 fok között alakul.

Szerdán délnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, északon több, délnyugaton kevesebb napsütésre számíthatunk. Főként az ország délnyugati felén és északkeleten várható eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.

Az OMSZ néhány napja elismerte, hogy "széttartanak a lehetséges forgatókönyvek" a hétvége időjárási előrejelzését illetően. A friss prognózisok szerint ugyanakkor lehűléssel, s többfelé hóval kell szembenézni a hét legvége és a jövő hét eleje során.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható havas eső, havazás Az északkeletei, majd az északnyugati szél viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.

Hétfő szakadozott felhőzetre számíthatunk rövid napos időszakokkal. Többfelé valószínű havazás. Az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.