Elképesztően meleg lesz vasárnap - friss előrejelzés érkezett

Vasárnap késő délelőttől megnövekszik a felhőzet és délutántól főként az ország északi felén, estétől már keleten is több helyen kell kisebb esőre, záporra számítani. Egyes helyeken azonban viharos szél is lehet. Ugyanakkor az országnak lesz olyan pontja, ahol akár 18 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Szombaton estétől északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és éjszaka egyre több helyen fordulhat elő gyenge eső, zápor. Az éjszaka második felében azonban nyugat felől jelentősen csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék.

Vasárnap reggel, délelőtt még általában napos idő várható, majd késő délelőttől nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként az ország északi felén, estétől már keleten is több helyen kell kisebb esőre, záporra számítani. Vasárnap a nyugatias szelet már nagy területen kísérik majd erős széllökések, sőt vasárnap néhány helyen viharos szél is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, az Északi-középhegység északi oldalán és a Nyugat-Dunántúlon lesz hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10 és 18 fok között valószínű.