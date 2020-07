Elmarad a tűzijáték - megszólalt Karácsony Gergely

Örülök, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra, és idén elmarad az augusztus 20-i tűzijáték - kommentálta a kabinet döntését Karácsony Gergely főpolgármester.

Felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Duna-parton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

Idén több ünnep is rendhagyóan alakult, számos szokásunkat kellett felfüggesztenünk egy időre, de hiszem, hogy volt és van is értelme ezeknek a lemondásoknak. Hiszen ennek is köszönhető, hogy hétköznapjaink most - az előírások szigorú betartása mellett - már egy kicsit hasonlítanak a járvány előtti életünkre. Ezt kell megvédenünk közösen, óvva magunk és egymás egészségét - fogalmazott Budapest első embere.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtök délelőtti bejelentése szerint ugyanis az idei Szent István-napi ünnepségek - és ezzel az augusztus 20-i tűzijáték is - el fognak maradni, egyelőre arra sem látszik lehetőség, hogy ezeket később pótolják. A politikus szerint vannak pozitív jelek arra, hogy enyhítsenek a korlátozásokon, de a védekezés miatt a jelenlegi szabályokat inkább fenntartják, így kötelező marad a maszkviselés is. A tűzijáték kapcsán kiderült, hogy a kormány kész azt egy későbbi időpontban megtartani, ha a járványhelyzet mégis úgy hozza, mivel megvásárolták a rakétákat és az egyéb eszközöket.