Ezt tervezi Németh Szilárd a honvédséggel

A kormány több lépcsőben emelné a honvédségre fordított költségvetési pénzék összegét. A Németh Szilárd államtitkár által közölt szám viszont egészen meglepő.

A 2019-es költségvetésben pedig 78 milliárd forinttal több, összesen 513 milliárd forint jut a honvédelemre, amiből 30 milliárdot fordítanak a légierő fejlesztésére, a helikopterek és repülőgépek beszerzésére - mondta el Németh Szilárd a Magyar Hírlapnak adott interjújában a jövő évi költségvetés tervezetéből már ismert számokat a 444 szerint.

Viszont a jövőbeni tervekről is beszélt: azt eddig is lehetett tudni, hogy a kormány 2026-ra több lépcsőben érné el a NATO által előírt, a GDP 2 százalékát elérő mértékű ráfordítást. Viszont a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkárává előlépett Németh Szilárd ennél is továbbmenne: "a mi célunk nem csupán ennyi, hanem az, hogy a térség legerősebb hadseregével rendelkezzünk erkölcsi, szellemi, fizikai felkészültséget tekintve egyaránt. Ehhez viszont, ha kell, akár a GDP három százalékát is biztosítjuk" - mondta el a politikus a lapnak.

A 444 szemléjében megemlíti: a NATO-ban az Egyesült Államokon kívül senki sem költ 3 százalék felett, a 3 százalékos aránnyal Magyarország fordítaná GDP-arányosan a második legnagyobb összeget védelemre a NATO-ban.

A fotó forrása: HM/Szűcs László.

