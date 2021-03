Időjárás: havas eső is lehet az utolsó szigorítások előtti hétvégén

Az időjárás sem lesz kedvező, ha már a koronavírus-járvány fokozódása miatt a kormány további kijárási korlátozásokról döntött. Pénteken már az északi, magasabban fekvő tájakon havazhat is, és bár távozik utána a hidegfront, szombaton és vasárnap is 10 fok alatti hőmérsékletre van kilátás.

Csütörtök este már jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északi megyékben az éjszaka második felében szórványosan már lehet eső, zápor. A délnyugati szél helyenként megélénkül, hajnalban, reggel már elkezd északnyugatira fordulni a szél. A késő esti 5, 10 fokról hajnalra 1 és 7 fok közé hűl le a levegő - írja az Országos Meteorológia Szolgálat a Met.hu-n közzétett előrejelzésében.

Ez nem kedvez a hidegfrontra érzékenyeknek:legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet.

Pénteken napközben nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délutántól már szakadozottabb lehet a felhőzet, majd estétől észak felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Főként a nap első felében várható több helyen csapadék, amely délutánra, estére egyre inkább az ország déli és középső részeire korlátozódik. Az eső, zápor mellett elsősorban a magasabb hegyekben, valamint az északkeleti vidékeken havas eső, havazás is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérik élénk, főleg az Észak-Dunántúlon erős, a Bakonyban és a Balaton környékén viharos lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi megyékben általában 3 és 8, másutt 8 és 13 fok között várható, az északi megyékben a nap első felében áll be a maximum.

Az utolsó kijárási korlátozosoktól mentes hétvégénk sem lesz jobb: Szombaton a hidegfront felhőzete hajnalra dél felé elhagyja az országot. Sok napsütésben lesz részünk, de napközben gomolyfelhők képződnek. Számottevő csapadék nem valószínű, inkább csak keleten, északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet kezdetben helyenként erős lökések kísérik, délután már mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.

Vasárnap jobbára derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A déli, délnyugati szél napközben helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -10 és -2, délután 5 és 10 fok között valószínű.