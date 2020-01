Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Karácsony kikelt a közlekedési viszonyok miatt

Facebook bejegyzésben foglalt állást a főpolgármester a hídlezárásról és a rozsdásodó metrókocsikról.

"Lépni kellett, mert Budapest, és az egész ország egyik legfontosabb szimbóluma - nem mellesleg zsúfolt közlekedési útvonal - nem maradhat ilyen állapotban. A Lánchíd állapota nem ad okot semmiféle pánikkeltésre, de a felújítás már nem húzható sokáig. Hogy megakadályozzuk a további állagromlást, holnaptól kitiltjuk az 5 tonnánál nehezebb járműveket a hídról. Táblák mellett a rendőrök és a fővárosi rendészeti igazgatóság munkatársai a jövő héten figyelmeztetik erre a teherautók és a nagyobb turistabuszok vezetőit, utána már szankcionálnak is" - írta a főpolgármester a hvg.hu beszámolója szerint.

Hozzátette, hogy a korlátozás a budapestiek többségét nem érinti, de elismerte, a híd esedékes felújítása miatti lezárás sok kényelmetlenséget fog okozni. "Ezt a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk majd mérsékelni". Karácsony szerint már a jövő héten egyeztetést kezdenek a kormánnyal a híd felújításához még hiányzó, mintegy 20 milliárd forint előteremtéséről. Át kell gondolni közösen a felújítás műszaki tartalmát, utána pedig a budapestiek megkérdezésével dönteni a Lánchíd esetleges funkciómódosításáról - írta.

A rozsdásodó metrókocsik ügyében közölte, a 222 kocsiból összesen 6 darabot érint a probléma, ami önmagában nem okozna gondot a működtetésben. A gyártó garanciálisan, kötbér mellett javította is azokat, de azért ez mégiscsak beismerése a korábban tagadott ténynek: sok gond van a "felújított" orosz kocsikkal - írta Karácsony, aki szerint elérkezett az ideje az egész korábbi metróbeszerzést, annak minden körülményét érintő átfogó vizsgálatnak. Erre a BKV és a BKK felügyelőbizottságát kérte fel. "Úgy hiszem, két hónap elég a teljes körű tisztázásra".

Karácsony közölte azt is, hogy a BKV valóban a forgalom növekedéséről számolt be az M4-es metró vonalán, de a cég illetékeseinek szakmai véleménye szerint a megnövekedett utasszám most még nem igényel azonnali beavatkozást. "Havonta kapunk jelentést a BKV-tól, amikor szükség lesz rá, azonnal lépünk" - tette hozzá.