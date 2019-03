Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kemény kritikát kapott a kormány: túl sok hatalom túl kevés kézben

A Velencei Bizottság (VB) hétfőn kiadott az új közigazgatási bíróságokról szóló véleményében keményen kritizálja a 2020-tól felálló új bírósági rendszert. A Magyar Helsinki Bizottság értékelése szerint az Igazságügy Minisztérium korábbi közlésével szemben a kormánypárt múlt heti módosítójavaslata nem old meg minden problémát.

A Velencei Bizottság (VB) hétfőn hozta nyilvánosságra az új közigazgatási bíróságokról szóló véleményét. Az Európa Tanács alapjogi tanácsadó testülete keményen kritizálja a 2020-tól felálló új bírósági rendszert. Leginkább azért, mert túl nagy hatalom lesz túl kevesek kezében, és a bírók kinevezése során meghatározó befolyása lesz az igazságügyi miniszternek - derül ki a Magyar Helsinki Bizottság közleményéből.

Szemben az Igazságügyi Minisztérium állításával, a Fidesz múlt heti módosítójavaslata nem old meg minden problémát - teszi hozzá a civil szervezet a VB véleményét értékelve.

A Velencei Bizottság hangsúlyozta, hogy nem önmagában elemezte a törvényt, hanem tekintettel volt a Magyarországon "ezen a területen az elmúlt évtizedben elfogadott nagymértékű alkotmányos és törvényi változásokra" is. A VB legfontosabb aggodalmai és javaslatai ezek alapján a következők:

Az új törvény nagy hatalmat helyez nagyon kevés vezető kezébe, és hiányoznak a hatalmat korlátozó fékek és ellensúlyok. A jelentés megemlíti, hogy nyolc éve ugyanezeket a problémákat a 2011-es bírósági reform kapcsán egyszer már szóvá tette a VB, és most részben ugyanezek a problémák jönnek vissza.

Az igazságügyi miniszternek túl nagy hatalma van "a bírók kinevezése és karrierje, a vezetői pozícióba való előléptetése, fizetésük emelése szempontjából, valódi jogorvoslat nélkül".

Több szempontból az igazságügyi miniszternek még Handó Tündénél, a bíróságok igazgatását jelenleg ellátó Országos Bírósági Hivatal elnökénél is nagyobb hatalma lenne.

A bíróságok felállításakor, a kezdeti időszakban is nagy hatalma van a miniszternek: hozzá tartozik a bíróságok méretének meghatározása, valamint a jövendőbeli bírók és a bíróságok elnökeinek kiválasztását is túlzott mértékben tudja befolyásolni, és ehhez sem kapcsolódnak megfelelő garanciák.

A VB végkövetkeztetésként arra kéri a magyar hatóságokat, hogy az érintett szervezetek részvételével vizsgálják felül a törvényt.

Az új törvényjavaslat nem oldja meg a problémákat

A Magyar Helsinki Bizottság emlékeztet, hogy fideszes képviselők módosító javaslatot nyújtottak a múlt héten, amiben azt ígérték, hogy orvosolják a Velencei Bizottság aggodalmait. A minisztérium szerint korábban azt közölte, hogy "[a] Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, a [VB] tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait". Hasonlóan nyilatkozott Trócsányi László igazságügyi miniszter is, aki azt mondta, hogy a kommünikét kisebb mértékben módosították, elismervén azt, hogy a törvény tervezett módosításával a kritika alaptalanná vált.

A VB sajtóközleménye azonban nem állítja, hogy a módosító javaslat minden problémára megoldást jelentene. A közlemény szerint

A Velencei Bizottság üdvözli, hogy ezen a héten az Igazságügyi Minisztérium a Velencei Bizottság aggodalmai és javaslatai alapján módosításokat javasolt a törvényhez. Ha elfogadják a módosító javaslatokat, a bizottság aggodalmainak egy része tárgytalanná válik.

A legfontosabb probléma, hogy javaslat az új közigazgatási bíróknak csak a felét védené meg az igazságügyi miniszter önkényétől, őket is csak részben. Az új bírók másik, idén kinevezett felének pályázatáról továbbra is a miniszter dönt majd, és ezek a bírók hatékony jogorvoslatot sem vehetnek igénybe. A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli ugyanakkor, hogy néhány részterületen érdemi javulás várható, ha a parlament elfogadja a módosító javaslatot. A civil szervezet ugyanakkor azt is hangsúlyozza: további garanciákra van szükség a közigazgatási bíróságok függetlenségének megőrzése érdekében.