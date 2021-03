Most akkor milyen boltokat is kell mától zárva tartani?

Meglehetősen pontosan fogalmaz a boltzárról kiadott szabályozás, az eddig itt-ott működő kiskapuk is bezárulni látszanak.

A március 8-tól indított boltzár fő szabálya az, hogy egyrészt a listában meghatározott üzletekben, vásárlási helyszíneken "megengedett a tartózkodás és a vásárlás", a többi üzlet ugyanakkor "köteles zárva tartani". Ez egyértelmű, szigorúbb is, szemben a korábbi boltzár időszakának lazább szövegezésével, amikor a köteles zárva tartani szöveg még hiányzott.

A boltzáras tilalomnál másik alapvető szabály a kereskedelmi jogból kiindulva: az árusított termékek alapján attól függően esik a bezárni, vagy nem csoportba március 8-tól, hogy milyen portékák jellemzik döntő részben az értékesítését - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Itt még az úgynevezett főtevékenység mellett is többről van szó. Főtevékenysége egy van egy boltos vállalkozásnak, üzlete lehet több is, eltérő termékkörökkel. Végül az számít, hogy az egyes üzletekben külön-külön nézve mit is árul. Például egy kereskedelmi vállalkozásnak lehet munkaruházati üzlete, az nyitva lehet, de a sportruházati boltja már nem. Bútoráruháznál a kifejezetten, tehát az adott üzlet forgalmában döntő irodabútoros boltja nyitva lehet, de a sima, általános bútorbolt, ahol babaágyat és íróasztalt is árusítanak, nem.

Végeredmény: mese nincs, akinek nem szabad nyitva tartania, annak be kell zárnia. Ettől még a lehúzott redőny mögött dolgozhat az eladó, például összekészíthet webáruházi kiszállítást, leltározhat, de a vásárlóval nem állhat szóba, a vásárló be sem léphet a boltba.

80 ezer üzletbe nem lehet menni vásárolni

Nyilván azok a boltok kötelesek bezárni, amelyek az engedélyezett körben nincsenek benne. A bő statisztikából elindulva közel 80 ezer körül mozog a különféle iparcikkes boltok száma, amelyek kötelesek bezárni március 8-tól.

Milyen boltokat nem érdemes keresni, most vagy az üzlettípust, vagy a termékkört megjelölve:

iparcikk jellegű vegyesbolt (TEÁOR 4719) például a kínai, vietnámi vegyesboltok, filléres boltok, akiknek szélesebb és valóban vegyes a kínálatuk, de nagyobb áruházak is beleeshetnek,

audio-, videoberendezés (TEÁOR 4743),

textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751), igazából méteráru,

villamos háztartási készülék (TEÁOR 4754), vasalótól, hajszárítótól a mosógépig, bútor, világítási eszköz,

egyéb háztartási cikk (TEÁOR 4759), például evőeszköz, sok egyéb más,

könyv (TEÁOR 4761),

papír-, írószer-, irodaszer- nyomtatvány (TEÁOR 476203),

zene-, videofelvétel (TEÁOR 4763),

sportszer (TEÁOR 4764),

játék (TEÁOR 4765),

ruházat (TEÁOR 4771),

lábbeli-, bőráru (TEÁOR 4772),

óra-, ékszer (TEÁOR 4777),

egyéb m.n.s. új áru (TEÁOR 4778), ami igazából a többi iparcikk féleséget jelenti,

használt cikk (TEÁOR 4779), a turkálókkal az élen.

A kölcsönzők sem működhetnek, kivéve a jármű- és gépkölcsönzés (esküvői ruhát például nem lehet kölcsönözni). Javítóhelyek is támogatottak - soroljuk a javát - szórakoztatóelektronikai cikk, lábbeli, bútor, óra-, ékszer, más háztartási cikk, így vagy megvárod a nyitást (venni sem tudsz másikat), vagy félreteszed lomtalanításra. A virág-, koszorú- és dísznövény kiskereskedelem is ebben a lajstromrészben szerepel (de a virágboltok csak 9-től zárnak).

A piacok területén az ott található boltzáras üzleteket is be kell zárni.

Nyitva maradhat 60 ezer bolt

Ezt már nagyjából lehet tudni, így a legfontosabbak: élelmiszerbolt 38 ezer, ez dobja meg a nyitvatartók számát, állateledel másfél ezer, illatszerbolt két és fél ezer, gyógyászati termék közel ezer, gyógyszertár bő kétezer, benzinkút kétezer, dohánybolt több mint ötezer, jármű és alkatrész szaküzlet több mint hétezer, újságos több mint ezer, lottózó vagy kétezer.

Azért pontosabban is sorolva nyitva lehet a rendelet szerint március 8-tól: a napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet, így az élelmiszerüzlet, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzlet. Mellettük a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet, így a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket, állateledelt, takarmányt, műtrágyát árusító üzlet, kertészeti áruda, faiskola, piac, helyi termelői piac, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, optikai és látszerészeti eszközt forgalmazó üzlet, állatgyógyszertár, üzemanyagtöltő állomás, nemzeti dohánybolt, újságos.

Átvevőpontként sem működhet a bolt

A nagymenő webáruházak hagyományos boltokkal is ügyködnek, de sok kisboltnak is van webáruháza. Kézenfekvő, hogy ezek a hagyományos boltok a webes rendeléseknél átvevő pontok is, így a vásárló választhat, hogy megrendeli előre a portékáját és nem lesi a futárt, hanem maga elhozza a boltból.

Nos, átvevőpont címén sem léphet be a vásárló a bezárásra ítélt boltba. A jogszabály egyértelmű, a zárva tartás a vásárlónak szól, aki semmilyen címen nem léphet be és nem tartózkodhat a boltban. Az átvevőpont is üzletnek minősül (épület, épületrész, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, és mindegy, hogy milyet). Nem vihető ki olyan egyszerűen a parkolóba, vagy az utcára.

Suta kezdeményezés például az is, hogy március 8-tól átvevőpontként üzemel a bemutatóterem. A bemutatóterem üzlet, annak pedig eleve be kell zárnia. Az átvevő pontos átadás pedig ráadásul csak egy szelete a vásárlásnak, annak része, ami belecsúszik a boltba, annak területére, tehát be kell zárnia. Átvevőpont fogalom egyébként nincs is a kereskedelmi jogban.

Nem nagyon megy az sem, hogy kiadják a lehúzott redőny rácsain a kért, vagy előre megrendelt portékát, vagy kiviszik a bolt elé és az utcán, vagy a parkolóban adják oda. Ez ugyanis már - amellett, hogy ellentétes a jogalkotói szándékkal - olyan területet jelentene a boltos árusításában, ami nem engedélyezett (léteznek ugyan az üzlet területén kívüli árusítási formák, de pontosan rögzítve ezek lehetséges módozatait, ez azonban nem az). Akinek üzletben folytatható boltos tevékenységre van engedélye, azt ott is kell folytatni.

Teljesen másik történet, ha egy bezárásos bolt olyan másik bolttal szerződött már korábban átvevőpontos szolgáltatásra, amely egyébként nyitva tarthat. Vannak ilyenek, például élelmiszerboltok, vagy benzinkutak De ők élből nyitva is tarthatnak március 8-tól, változatlanul.

A házhoz szállítást egyébként nevesíti is a veszélyhelyzeti jog.

A forgalom fő részét adó termék számít

Nem a polcra kihelyezett termékekből mutatóban kihelyezett egy-egy darab számít, hanem az, hogy azokból mennyit ad el a bolt, minek mennyi a súlya a forgalmazásban. Több fajta árucikk alapján nincs százalékos szabály, de nyilván ha egy élelmiszerbolt szakácskönyvet is árul pár darabot, attól még élelmiszerbolt és nyitva is lehet.

Így nem érdemes azzal próbálkoznia egy bezárásra ítélt iparcikkes boltosnak (lehet bármelyik a tilalmasak köréből), hogy kiraknak pár maszkot, vagy fertőtlenítőt és ezen a címen drogériává változnak, ráadásul még a jegyzőnél is bejelenti a frissen polcra dobott termékkört. Ha a forgalmában ezek súlya csekélynek ígérkezik, a büntetést és a bezárást kockáztatja.

Másik történet persze, ha valóban termékkört vált.

Többségben a nők A kereskedelemben (nagykereskedelemben, járműkereskedelemben, kiskereskedelemben együtt) foglalkoztatottak száma 598 ezer, közülük 321 ezer nő, ami 54 százalékos arány. Ezen belül a boltos világban 352 ezren tevékenykednek, közülük 231 ezer a nők száma, tehát kétharmados a többségük (66 százalék). És akik a pult mögött dolgoznak, eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok, összesen 242 ezren, közülük a hölgyek, lányok száma 172 ezer, ami 71 százalék, a 27 ezer részmunkaidős eladóból pedig 23 ezer a lány, hölgy.

Volt már olyan, hogy a hagyományos boltban a kedves vásárlónak kinyitották a bejárati ajtót zárva tartási időszakban, vagy éppen felhúzták a redőnyt és a küszöb felett intézték a vásárlást. Nem nyerő ez sem. Nem teszi be ugyan a lábát a kedves vásárló a boltba, az eladó sem lép ki, de hát csak megtörténne így a vásárlás. Nyugtát kell adni (nem csak illik), az online kassza a boltban ketyeg általában, fizetni is ajánlatos, sőt, a boltos enélkül nehezen csinálna bármit is, tehát valami történt a vásárlás terén a boltban is. És így a vásárlási tevékenység belelóg a boltba, hiszen az eladó ott csinálja a dolgát

Ez is ellentétes a jogalkotói szándékkal is, hiszen a cél a találkozások számának csökkentése, de hát már említettük, hogy a zárvatartás előírása a vásárlónak szól, lényege pedig, hogy nem vásárolhat (vagyis nem szolgálható ki).

Bár a szűkebb boltos statisztikában 125 ezer az üzletek száma, amelyeket a mától érvényes boltzár elvileg érinthetne, valójában 140 ezer egységről van szó. Mert a kiskereskedelmi üzletstatisztikában nincs benne minden árus hely, például dohánybolt, lottózó, piacok, egyes vegyes tevékenységű, például nagykereskedelmi árusítóhelyek közül érintettek.