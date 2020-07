Kinyitnak-e az iskolák szeptemberben? -íme, Szlávik válasza

Az iskolakezdés dilemmáiról, a második hullámról, az oltásról beszélt többek között az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa.

Nagyon sok érv szól amellett, hogy az iskolákat ki kell nyitni. A szülőknek el kell menni dolgozni, a gyerekeknek tanulni kell, ugyanakkor ellenérvek is vannak, hiszen sokan mondják, hogy a második hullám, amit nagyon sokan októberre, novemberre várnak, pont azért fog bekövetkezni, mert kinyitják az iskolákat. Úgyhogy ez egy rendkívül súlyos dilemma, de azt mindenki láthatja, hogy az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy az élet nem állhat meg. Úgyhogy elképzelhető, hogy egyes iskolák ki fognak nyitni, mások pedig a távoktatást fogják választani - fogalmazott a műsorban Szlávik.

Az infektológus megerősítette, általában a zárt terek jelentenek veszély, ezért ezekben muszáj használni a maszkot. Az iskolákban ez nehezen megvalósítható. És nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak.

Tapasztalatai szerint az elmúlt hetekben lazult a fegyelem. Tömegközlekedési eszközökön, éttermekben, bevásárlócentrumokban nem vagy nem helyesen használják a maszkot, pedig a helyes maszkhasználat az és a távolságtartás, illetve a gyakori kézfertőtlenítés az, amivel egyelőre védekezni tudunk.

A második hullámról úgy vélte, ha körbenézünk, akkor valamennyi országban nagyon komoly esetszám-emelkedés van, politikai okokból; az embereket nem lehetett karanténba küldeni, a maszkhasználaton könnyítettek, az utazási korlátozásokon könnyítettek. Tehát látszik az, hogy ahol a járványügy lazít, ott jön a második hullám. Ahol betartatják az emberekkel a szabályokat, ott nem jön - hangsúlyozta.

Szlávik a védőoltást illetően optimizmusának adott hangot. Szerinte januártól számítva - egy-másfél éven belül az emberiségnek nagyon sokféle, valószínűleg hatékony oltóanyaga lesz. Az oltással kapcsolatban azonban még sok a dilemma, például, hogy egy vagy két oltás kell-e.

Az oltás kötelezővé tételéről úgy vélte, lehet törvényeket hozni, hogy legyen az oltás kötelező, de azért ez messzire visz. Lehet azt mondani, hogy nem kötelező ugyan az oltás, de bizonyos tevékenységekhez kötött, például iskolába járáshoz. Tehát akkor engedem iskolába a gyereket, ha be van oltva, akkor engedem dolgozni az illetőt, ha be van oltva. Akkor engedem be egy idősotthonba, ha be van oltva, akkor engedem be kórházba is. Ez is egy módszer arra, hogy az embereket rávegyék az oltásra. Arra kell nagyon vigyázni, hogy nehogy az oltásellenesek hangja legyen erősebb, mint a józan ész hangja - mondta az infektológus..

A teljes interjú itt olvasható.