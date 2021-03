A magyar oltási terv módosítására reagált Karikó Katalin

Karikó Katalin, a Pfizer-Biontech koronavírus elleni vakcina egyik kifejlesztője a Facebookon reagált a magyar járványhatóság bejelentésére, amely szerint kitolják egyes vakcinák második adagjának beadási határidejét, hogy többen kaphassanak mielőbb oltást.

Március 1-jétől módosul az oltási stratégia annak érdekében, hogy mindenki a lehető leggyorsabban megkapja az első adagot a koronavírus elleni vakcinából - jelentette be hétfőn Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Ez azt jelenti, hogy a Pfizer-vakcina 2. adagját a 21. nap helyett a 35. napon, az AstraZeneca második adagját pedig 12 héttel az első után fogják beadni.

Az oltási határidő módosítására reagált Karikó Katalin biokémikus, a Pfizer-Biontech vakcina egyik kifejlesztője a Facebook-oldalán egyik követőjének. A magyar származású kutató azt írta, hogy nem kell aggódni, három hét helyett ugyanis 35 nap is megfelel az oltóanyagból a második dózis beadási idejének. A szakember szerint "már az első adag is véd, és még ha hónapokkal később is jön a második dózis, akkor annak is jónak kell lenni" - írja az Index.hu.

Karikó Katalin szerint ugyanez igaz a tárolási hőmérsékletre is. Míg a vakcinákat korábban mínusz 70 fokon tárolták, nem is tesztelték mínusz 20 fokra, ezért nem is javasolták azt, hogy lehet alacsonyabb fokon tárolni, mert mint azt hozzátette, bizonyíték kellett volna erre. Múlt héten az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azt közölte, hogy a vakcina normál hűtési körülmények között is tárolható - írta a portál a Karikó Katalin Fb-követőinek elérhető bejegyzésre hivatkozva.