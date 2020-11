Koronavírus: felfüggesztik keddtől a halasztható műtéteket

Elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését keddtől Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Az egyre növekvő számú koronavírusos beteg folyamatos ellátásának biztosítása érdekében utasítást adott ki Kásler Miklós miniszter valamennyi aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény és az Országos Mentőszolgálat vezetőjének - adta hírül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Az utasításban elrendelte a halasztható műtétek - ideértve az egynapos sebészetet is - felfüggesztését keddtől, és szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására. A kijelölés nem vonatkozik a korábbi miniszteri utasítás alapján mentesített intézményekre.

A beavatkozások felfüggesztése alól kivételnek számítanak a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Transzplantációt is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett - áll a közleményben.

A miniszteri utasítás szerint valamennyi közfinanszírozott, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény - kivéve a korábban mentesítetteket - köteles ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint gyanús betegeket.

Ennek érdekében az intézmények hétfőtől kötelesek elkülöníteni a Covid-betegek ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott összes ágyuk 40 százalékát, további 7 százalékát pedig lélegeztetésre alkalmas ágyként kötelesek a Covid-fertőzöttek ellátására biztosítani - írta az Emmi az MTI szerint.

A pontos ágyszámokat intézményenként az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzítik. Az utasítás meghatározza azt is, hogy mely szolgáltatók kötelesek ellátni a Covid-beteg gyermekeket, az intenzív ellátást igénylő koraszülötteket, valamint a művesekezelésre szoruló, szoros kontaktnak számító, gyanús vagy fertőzött betegeket.

Az utasítás meghatározza, hogy a fekvőbeteg-intézetek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén a beteget megfelelően izolálják és végezzenek antigén gyorstesztet. Pozitív eredmény esetén a beteg az igazolt betegekkel közös szobába helyezhető. Negatív eredmény esetén PCR-mintavétel is szükséges.

A Covid-gyanús és igazolt betegek betegútját az Országos Mentőszolgálat koordinálja. Az igazolt Covid-fertőzött, de tünet- és panaszmentes, valamint az enyhe és mérsékelt tüneteket mutató betegek otthonukban maradnak, illetve otthonukba bocsáthatók. Esetükben javasolt a napi háziorvosi konzultáció - közölte a minisztérium.

A most bejelentett intézkedés várható volt. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában már arról beszélt, hogy néhány órán belül megszülethet a döntés a halasztható műtétek átütemezéséről. Az operatív törzs üléséről érkezett kormányfő azt mondta: elemzésük szerint november 21-én 2240 koronavírusos beteget kezelhetnek intenzív osztályon, december 10-én ez a szám 4480-ra emelkedhet, ami azt jelenti, hogy akkor 30-32 ezer koronavírusos beteg lehet kórházba

Itt van körülbelül az egészségügy teljesítőképességének határa - jelentette ki a politikus.