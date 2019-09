Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lakóparkok: meghökkentő nyilatkozatot tett Rogán Antal

Rogán Antal szerint a kormány nem tehet semmit a Balaton beépítése ellen, mert a lakóparkok építését az önkormányzatok engedélyezik.

Nem az állam és nem a Magyar Turisztikai Ügynökség tehet arról Rogán Antal szerint, hogy magánszereplők lakóparkokkal építik tele a Balaton partját - derül ki a parlament gazdasági bizottságának június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből. Az ülésen a miniszterelnök kabinetfőnöke arról beszélt, hogy az építkezéseket az önkormányzatok engedélyezik.

"Én értem, hogy a lakóparképítéseket kritizálják, nekem sem tetszik, de semmi köze hozzá se a Turizmus Ügynökségnek, se a magyar államnak. Ez egy szabályozási kérdés, jelentős részben az önkormányzatoké. Tessék oda fordulni, hogy miért engedélyezik! Az a helyzet, hogy mi ezekre nem adunk egy fillért sem. Ezek semmilyen kormányzat által nem támogatott programok. Ezek azokba a fejlesztési programokba tartoznak, egyébként a magánszereplők eldöntik, ha megéri nekik, megvásárolják az üdülőket, helyben meg az önkormányzat engedélyezi. Mi minden esetben, amikor kormányzati támogatásról beszélünk, ügyelünk az ökológiai szempontokra" - fogalmazott Rogán Antal.

Jelenleg az egyik legnagyobb balatoni építkezés Szántódon zajlik, ahol a BalaLand fantázianevű projekt készül 5,5 hektáron, 330 méter saját balatoni partszakasszal. A lakások 70 százalékát már eladták. A beruházás több részből áll: prémium kategóriájú wellness hotel, attrakciós élménypark, valamint 112 darab megvásárolható luxus lakóingatlan. A szántódi, ötcsillagos BalaLand hotel építésére 2,9 milliárd forintot vissza nem térítendő állami támogatást kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft. a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programjából. Az SZBFamily pedig Szepesi Richárd érdekeltségébe tartozik, akinek anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak.

Ami pedig az ökológiai szempontokat illeti: a Magyar Narancs írta meg: a Balaland beruházás előkészületei során 2017 júniusa és 2018 májusa között 3742 négyzetméter nádas tűnt el, s lett így az addig csak 194 méter nádastól mentes partból 291 méternyi, a vízre szabad kilátást biztosító szakasz a luxuslakópark számára. A hatóságok szerint a nádaspusztulás oka nem ismert, a rendőrség sem indít eljárást.

A BalaLand kivitelezésén pedig a Grabarics Építőipari Kft. dolgozik, a cég a saját honlapján pedig azzal is büszkélkedik, hogy a Sunset Resort névre keresztelt 84 lakásos társasház építése a tervek szerint halad Fonyódon. Az épület közvetlenül a Balaton partján, egy korábban üres telken, a Fürdő utca 36. szám alatt épül saját strandszakasszal. A saját strandrész mellett, saját parkolója is lesz a lakóknak. Fonyódnak fideszes polgármestere van, Hidvégi József tagja a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökségének, 2014-től a Fonyódi járási fejlesztési munkacsoport elnökeként készíti elő a térség 2014-2020-ig tartó fejlesztéseit. Az építkező Grabarics Kft. pedig a közbeszerzéseken is jól szerepel: a Budai Irgalmasrendi Kórház felújítására és bővítésére kiírt 17,7 milliárdos beruházás kivitelezési jogát nyílt közbeszerzési eljárás során nyerte el.

