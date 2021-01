Magyarok vs. vakcina: mit mutatnak a részletes adatok?

A magyarok 34 százaléka beoltatná magát, december elején csak a 15 százalékuk tette volna meg. A legújabb felmérés szerint több nő mondana igent a vakcinára.

November vége óta a KSH rendszeresen készít felmérést arról, hogy a lakosság hogyan viszonyul a koronavírus (SARS-CoV-2) elleni vakcinákhoz.

A legfrissebb - pénteken publikált - adatok szerint érezhetően nő azok aránya Magyarországon, akik hajlandóak beoltatni magukat a koronavírus ellen. A 2020. november 30-val kezdődő héten csak a magyarok 14,9 százaléka volt biztos benne, hogy beoltatná magát, január 18-án kezdődő héten már 34,3 százalékos volt az arányuk.

Az alábbi adatgrafikán is látható részletes adatokból az is kiderül, hogy a nők nagyobb arányban mondanának igen az oltásra. Az új adatok szerint ugyanis 36 százalékuk kérné a vakcinát, míg a férfiaknak csak a 33 százaléka. Az is látszik, hogy az idősebbek nagyobb arányban szeretnék beoltatni magukat.