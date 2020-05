Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarország újabb határa nyílik meg

Szerbia felé is el lehet hagyni majd Magyarországot, illetve abból az irányból is be lehet lépni hétfőtől - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent friss rendeletből.

Még a csütörtökön közzétett Magyar Közlönyből derült ki, hogy az osztrákok és a magyarok, illetve a bejelentett lakcímmel, tartózkodási engedéllyel rendelkező EGT-tagok állampolgárai már péntektől beléphetnek Magyarországra, ha Ausztria felől érkeznek. A kétirányú forgalom feltételéül még egy koronavírus-teszt negatív eredményét is támasztották. Megnyílik az osztrák-magyar határ, de szigorú feltételekkel Hétfőn viszont már arról jelent meg rendelet, hogy a szerb és a magyar állampolgárok átléphetik a szerbiai határt, és itt sokkal lazábbak a követelmények. Ha Magyarország területére belépett valaki, akkor csak arra kell figyelnie, hogy a belépést követő 14 napon belül tapasztalja-e magán a Covid-19-fertőzés tünetét. Ha észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot. A jogszabály nemcsak a két ország polgáraira vonatkozik, hanem azon EGT-államok polgáraira is, akik regisztrált tartózkodási engedéllyel bírnak. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.

