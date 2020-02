Már van egy magyar koronavírus-fertőzött

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfő délután bejelentette, hogy a Japánban korábban vesztegzár alá helyezett Diamond Princess luxushajón dolgozó egyik magyar állampolgár tesztje pozitív lett.

A japán protokoll szerint a pozitív teszttel rendelkező magyar állampolgárt a luxushajón karanténba helyezték, ahonnan 2-3 nap múlva átszállítják vagy egy kórházba vagy egy megfigyelőközpontba - mondta Menczer, aki azt is hozzátette, hogy a megfertőződött magyar egyébként jól van, nem lázas és nem köhög.

Őt ezt követően folyamatosan tesztelik, ha azok eredménye negatív, akkor a karantén két hét, ha pozitív, akkor pedig addig tartják karanténban, amíg szükséges - magyarázta az államtitkár.

A hajón tartózkodó másik két magyar viszont továbbra is jól van - tette hozzá. Továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a magyarokkal továbbra is kapcsolatban vannak.

A Diamond Princesst február 5-én karantén alá helyezték. Ezt február 19-én feloldották, és az emberek többsége február 22-éig elhagyta a hajót, de a személyzet jelentős része ott maradt. Köztük volt három magyar: egy zenész testvérpár és egy felszolgáló.