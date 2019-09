Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepte az elemzőket a magyar gazdaság

Különösen a német ipar gyengélkedése fényében minden várakozást felülmúlt a magyar ipari termelés két számjegyű júliusi növekedése - kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a pénteken megjelent előzetes adatokat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott első becslése szerint 2017 márciusa óta sosem látott mértékben, 12 százalékkal nőtt júliusban az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének az MTI-hez eljuttatott kommentárja szerint minden várakozást messze felülmúlt az ipari termelés júliusi növekedése. A magyar ipar teljesítménye lényegesen meghaladta a kifejezetten gyenge európai és német konjunktúrát, amit egyes új autómodellek gyártásának felfutása, új exportkapacitások üzembe helyezése, valamint az élénk belső kereslet is támogat.

A feldolgozóipari kapacitások további növekedését biztosítja a beruházások érdemi növekedése, valamint a soha nem látott mértékű működő tőke beáramlás. A feldolgozóipar kedvező kilátásait tükrözik a némileg csökkenő, de továbbra is magas bizalmi indexek. A meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint döntően közvetett hatások miatt a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet, bár ezek már eddig is fékezték a növekedést.

Jó hír

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint is különösen a német ipar gyenge teljesítményének fényében jó hír a magyar ipari termelés júliusi két számjegyű növekedése. Ez azt is jelentheti, hogy a német cégek a termelésüket visszafogják ott, ahol a magasabb munkaerőköltség miatt az drágább, és helyette Magyarországon növelik.

Így a magyar gazdaság 4 százalékot meghaladó növekedése akár a továbbiakban is kitarthat. A júliusi adatot azonban érdemes némi óvatossággal kezelni, mert a szabadságolások és így a nyári leállások ütemezése az egyes években eltérő lehet, ami viszont csak részben okozhatta a kiugró növekedést, ugyanis a bázisidőszakban is erős volt az adat.

Folyamatos a hullámzás

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint is a 2017 eleje óta nem látott jelentős növekedés egyértelműen a járműgyártás felpörgésének köszönhető. Gyakorlatilag március óta egymást követik a jó és a rossz hónapok. A folyamatos hullámzás mellett nincs szó trendszerű emelkedésről. Ebben némi pozitív változás a nyári hónapok után következhet be, hiszen az export rendelésállomány továbbra is magasabb, mint egy évvel korábban. A bizalmi indexek még mindig enyhe expanziót vetítenek előre.

A legfrissebb adatok ismeretében az ING Bank elemzői továbbra is úgy látják, hogy jelentős ingadozások mellett az ipar képes fenntartani egy 5-6 százalékos átlagos növekedési ütemet az év hátralévő részében, amit jövőre egy komolyabb fékeződés követhet amennyiben tovább romlik a nemzetközi gazdasági környezet.

Augusztusban gyengébb adatok jöhetnek

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzőjének nem önmagában a növekedés jelentett meglepetést, hanem a növekedés üteme, amelyet a magyar ipar annak ellenére ért el, hogy az egyik fő exportpiacát jelentő Németországban a gyárak megrendelései több mint egy éve csökkenést mutatnak, ráadásul az idén egyre gyorsul az ottani visszaesés.

A teljesítményt azzal magyarázza, hogy az elmúlt években elindult fejlesztések beléptek a termelésbe, ez pedig emelkedő pályán tartja a magyar ipart. Az ipar teljesítménye azonban volatilis, ráadásul a nyári hónapokban a szabadságok, leállások alapvetően befolyásolják a termelést. Ezért elképzelhető, hogy augusztusban jóval gyengébb adatok érkezhetnek majd.

Németh Dávid szerint ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a kedvezőtlenebbé váló külső környezetet, amely az exportkereslet csökkenésén keresztül előbb-utóbb negatív hatással lehet az ipar teljesítményére. Mindenesetre az idén az év egészében 5,5-6 százalékos lehet az ipari termelés növekedése.