Megnyitott az új covidosztály, napokig se fűtés, se melegvíz nem volt

Nem volt fűtés, a betegek fürödni sem tudtak a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház újonnan megnyitott Covid-19-osztályán - tudta meg a Nyugat.hu, amellyel az intézmény közölte, már megoldották a problémát.

"A kórházban a Covid-osztályon napok óta nincs meleg víz, és ma már fűtés sem. Anyum bent van, és ez most már kiborító. Tüdőgyulladásos betegek vannak bent, nem tudnak fürödni, és most már szétfagynak" - írta meg a helyi portálnak egy olvasója, akinek nem rég került a múlt hét végén megnyitott osztályra az édesanyja. A beszámoló szerint a beteg két napig kabátján feküdt, mert addig párnája sem volt, amíg a család nem juttatott neki be egyet.

"Kórházunk azonnal intézkedett a Covid-részlegen felmerült műszaki probléma miatt, haladéktalanul kértük a külső szolgáltatót a hiba elhárítására. 2020. november 16-án a javítás megtörtént, azóta műszaki probléma nem volt" - válaszolta az újság megkeresésére Káldy Zoltán orvosigazgató, aki azt is jelezte, hogy már minden beteg részére biztosítva van az ágynemű, beleértve a párnát is.

Nyugat-Magyarország (Budapest mellett) az egyik legfertőzöttebb koronavírusos terület itthon.