Melyik a legjobb mosógép? Akár 130-150 ezer forint alatt?

A legjobbak közé tartozó mosógépért 140 ezer forintot kell fizetni, de a 100-130 ezer forint alatti ligában is vannak hatékonynak és energiatakarékosnak mondható termékek - derül a Tudatos Vásárlók Egyesülete által publikált nemzetközi mosógépteszt eredményeiből. vásárlási kisokos a Bukszától.

A koronavírus-járvány miatt a kiskereskedelmi forgalom bővülése elmarad az elmúlt években látott tempótól, ráadásul válságidőszakban a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet is csökkenni szokott. Például az előző, 2008-ban elmélyülő válság miatt 2009-ben a három évvel korábbi 117 milliárd forintnak alig több mint a felét költötték tartós cikkekre, köztük olyan háztartások gépekre, mint például a mosógép. Az idén azonban az első félévben még növekedés volt, a tartós fogyasztási cikkek forgalma az első félévben megahaladta a 70 milliárd forintot, ami 6 százalékos emelkedést jelent.

A mosógépek kerültek sorra

Aki most szeretné mondjuk egy mosógép-vásárlással pörgetni a forgalmat, annak segítségére lehet egy most megjelent teszt. Annak érdekében, hogy a vevők a legjobb tartós fogyasztási cikkek közé tartozó háztartási gépeket vehessék meg, a Tudatos Vásárlók Egyesület évek óta sorozatban publikálja a vele együttműködő nemzetközi International Consumer Research and Testing Ltd. (ICRT) által laboratóriumban elvégzett tesztek eredményeit. Ezekért fizetni kell, mégpedig azért, met az ICRT-nek ez az előírása, a nagyszabású, szakértők bevonásával készített laboratóriumi tesztek ugyanis sokba kerülnek. A tesztek ára azonban kevesebb mint 2 ezer forint, egy-egy háztartási gép árának a töredéke, cserébe a teszteredmények alapján a vételár, a teljesítmény, az energiafogyasztás alapján kiválaszthatja, hogy melyik a legszimpatikusabb gép a számára. (Lásd bővebben "Miért kell kevesebb mint 2 ezer forintot fizetni a tesztekért?" című írást.)

Tesztsorozatban a hűtőgépek, a porszívók után tehát most a mosógépek voltak soron: a tesztelés az EN 60456 nemzetközi előírás alapján történt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi mosógépet pontosan ugyanazzal az automatizált módszerrel vizsgálták. A mosógépeket a hétköznapi életben is használatos színes textíliákkal például farmerrel, pólóval, törölközővel, ágyneművel vizsgálták. A teszthez használt "műkosz - azaz a mesterségesen előállított szennyezőanyag, amivel a ruhákat "előkezelték" - összetételét tekintve hasonlít a hétköznapi szennyeződésekhez, mint a bor, tea, csoki, olaj, rúzs. A mosógépteszt eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

Mivel egy mosógépet jó esetben több évig használunk, a környezettudatosság terjedésével már egyre több vásárlónál fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb vizet és áramot fogyassza az évek során. Kis Réka, a Tudatos vásárlók Egyesületének munkatársa a mosógéptesztről elmondta:

"Jó esetben egy mosógép évekig működik, miközben pörgeti a villany és a vízórát. Ez alatt az idő alatt több 10 ezer is spórolhatunk, ha energiatakarékos és kis vízfogyasztású típust választunk. Persze csak ha a kedvező energiafogyasztás nem megy a teljesítmény rovására."

Miért kell alig 2 ezer forintot fizetni a teszt eredményeiért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy termék árának töredéke, így, akik a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér az családi büdzséjükbe, azoknak érdemes a tesztet megvenniük, megnézniük a vásárlás előtt. A porszívóvásárláshoz jó támpontot adó porszívóteszt részletes eredményei itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

A mosógéptesztben 19 gyártó összesen 53 gépét vizsgáztatták, többek között olyan ismert márkák termékeit, mint a Bosch, a a Candy, a Hotpoint (Ariston), Indesit, LG, Miele vagy éppen a Whirlpool. Az összesített végeredmény szerint nagyon jelentős a szórás a gépek között, a legjobban szereplő mosógép 69 százalékot ért el, vagyis 100 megszerezhető pontból 69-et gyűjtött. A leggyengébb szereplő 34 százalékkal zárta a tesztet. Ugyanígy jelentősek az eltérések az árakban, a legolcsóbb gép 82 ezer forintba kerül, ez egyébként 52 százalékot ért el, a legdrágábbért pedig 293 ezer forintot kell adni, utóbbi 65 százalékkal zárta a tesztet. A tesztben a legjobb, 70 százalék feletti eredményt elérő gép még drágább, de az kifutó típus, így a következő időszakban nem biztos, hogy elérhető lesz.

Az összesített végeredményből kerül, hogy a legjobbak között vannak 150 ezer forintnál olcsóbb gépek, 68-69 százalékos eredmény elérő termékekért 116-140 ezer forintot kell fizetni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete pedig öt olyan gépet talált, amelyek 130 ezer forintnál olcsóbbak, emellett hatékonyak és viszonylag keveset fogyasztanak, a mosás, centrifugálás, áram- és vízfogyasztásra legalább 3-as osztályzatot kaptak az 1-től 5-ig terjedő skálán. A 100 ezer forint alatti ligában a két legjobb gép 61, illetve 57 százalékos eredmény produkált.

Mosógépvásárlás előtt nagyon fontos megmérni, mekkora helyre kell betenni. Centiméterre pontosan meg kell nézni, hátul érdemes 15 centi távolságot hagyni a csöveknek, mindkét oldalon pedig 2,5-2,5 centit kell hagyni. Egy mosógép szerencsés esetben évekig működik, miközben pörgeti a villany- és a vízórát, ezért fontos vásárlásnál az energiacímkét is megnézni, azaz azt, hogy mennyi áramot és vizet fogyaszt. Lényeges, hogy minél több speciális beállítás van egy mosógépen, annál drágább, ám ezeket a funkciókat nem mindenki használja, ezért érdemes ezt is tisztázni a vásárlást megelőzően.